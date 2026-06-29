Vietnam, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika
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Vietnam, Venezuela'ya Yardım Gönderdi

Vietnam, Venezuela\'ya Yardım Gönderdi
29.06.2026 14:04
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Vietnam, Venezuela'daki depremler için 82 askeri personel gönderdi. Bu, uluslararası yardımın üçüncüsü.

HANOİ, 29 Haziran (Xinhua) -- Vietnam, Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla sınır muhafızları ve askeri sağlık ekipleri de dahil olmak üzere çeşitli birliklerden 82 askeri personeli afet bölgesine gönderdi.

Yerel VnExpress gazetesi pazar günü, Vietnam Halk Ordusu'nun bu görevle birlikte uluslararası bir deprem yardım operasyonuna üçüncü kez katılım sağladığını bildirdi.

Vietnam, ilk yurtdışı deprem kurtarma görevi kapsamında Şubat 2023'te Türkiye'ye, ardından Mart 2025'te Myanmar'a askeri personel göndermişti.

Kaynak: Xinhua

Venezuela, Vietnam, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vietnam, Venezuela'ya Yardım Gönderdi - Son Dakika

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