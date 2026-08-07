Vinç Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Vinç Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Vinç Gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan Geçti
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Dünyanın 3'üncü en büyük vinç gemisi SAIPEM 7000, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

DÜNYANIN en büyük 3'üncü vinç gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti.

Romanya'dan Norveç'e giden 200 metre uzunluğundaki 87 metre genişliğindeki Bahamalar bayraklı, dünyanın en büyük 3'üncü vinç gemisi 'SAIPEM 7000', saat 08.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılan gemi, saat 10.30 sıralarında Lapseki ilçesi açıklarında ulaştı. Daha sonra dev vinç gemisi, 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçti. İki vinciyle birlikte 14 bin tonluk tandem kaldırma kapasitesine sahip gemiye, boğazı geçişi sırasında 'Gemi Kurtaran', 'Kurtarma-1', 'Kurtarma-13, 'Kurtarma-17' ve 'Kurtarma-20' eşlik etti.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ KAPANDI

Gemi ayrıca 'Pacıfıc Dıscovery' ve 'GH Dıscovery' römorkörleri tarafından çekildi. Öte yandan geminin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çanakkale Boğazı'nın 36 millik kısmını tamamladıktan sonra gemi, Norveç'e gitmek üzere Ege Denizi'ne doğru yol alacak. Geminin boğaz geçişini tamamlamasının ardından boğaz trafiği, normale dönecek.

MAVİ AKIM'IN REKORTMEN GEMİSİ

Rusya'dan Türkiye'ye doğal gaz taşıyan Mavi Akım Projesi kapsamında Karadeniz'de görev yapan Saipem 7000, 2 bin 150 metre derinlikte boru hattı döşeyerek rekor kırmıştı. 2 bin metreden derin sularda boru döşeme kabiliyeti bulunan ve 725 kişiye kadar personel barındırma kapasitesine sahip olan gemi, uluslararası denizcilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Vinç Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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