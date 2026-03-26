Viyadük inşaatında 4 işçinin öldüğü çökmeye ilişkin 10 sanık hakkındı 15\'er yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde yapımı süren viyadükte iskelenin çökmesi sonucu 4 işçinin hayatını kaybettiği, 1 işçinin ağır yaralandığı olaya ilişkin 3'ü tutuklu 10 sanık hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 11 Kasım'da Kulp ilçesi Muş kara yolunda meydana geldi. Yapımı devam eden viyadüğe beton dökümü sırasında iskelenin çökmesi sonucu işçiler Tahsin Dere (49), Salih Lale (52), Şehmus Anuştekin (49) ve Mehmet Şirin Yalçiner (50) hayatını kaybetti. Yaralanan Cüneyt N. (37) ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçilerden Tahsin Dere, Salih Lale ve Mehmet Şirin Yalçıner, Yeniköy Asri Mezarlığı'nda, Şehmus Anustekin ise Şehitlik semtindeki Şehitlik Mezarlığı'na getirilerek defnedildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tutuklu sanıklar taşeron iskele ekip şefi F.L. ile şantiye şefleri İ.B. ve K.K.'nin yanı sıra tutuksuz sanıklar M.A., R.Y., M.T., Ş.T., S.T., V.D. ve S.K. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, yaralanan Cüneyt N.'nin ise ifadesinde olay tarihinde yaşanan kaza nedeniyle yaralandığını, hastanede tedavisinin tamamlandığını ve taburcu olduğunu, yaşanan olay nedeniyle kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEDE

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, iskele kurulumunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmediği belirtildi. Taşeron firma sahibi ve iskele ekip şefi F.L.'nin bağlantı elemanlarını hatalı monte ettiği ve projeye aykırı kurulum yaptığı için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, şantiye şeflerinin denetim ve kontrol mekanizmasını yeterince işletmediği, beton döküm planı hazırlamadığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğu, iş güvenliği uzmanının ise gerekli eğitim ve denetimleri yaptığı için kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

İŞÇİLER 25 METREDEN DÜŞMÜŞ

İddianamede, iskeleyi taşıyan ankraj demirlerinin donatıya bağlanmadan beton içine yerleştirildiği, beton dökümü sırasında bu parçaların kırılmasıyla iskelenin çöktüğü belirtildi. Çökme sonucu işçilerin yaklaşık 25 metre yükseklikten düştüğü ifade edildi. İddianamede ayrıca işçilerin paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmadan çalıştıkları, ihmaller zinciri nedeniyle kazanın meydana geldiği kaydedilerek, sanıkların cezalandırılması talep edildi.