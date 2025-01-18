Viyana'da Filistin Destekçileri Yürüdü

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da Filistin destekçileri, Gazze'de soykırımı durduracak ateşkesin sağlanmasını, düzenledikleri yürüyüşle kutladı.

Başkent Viyana'nın önemli alışveriş caddelerinden Marihilfer Strasse'de toplanan Filistin destekçileri, Filistin bayraklarının yanı sıra "Şimdi ateşkes", "Soykırıma hayır", "Gazze'nin tecrit edilmesine son" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin düzenleyicilerinden Avusturyalı aktivist Wilhelm Langthaler, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in 14 ayı aşkın süredir aralıksız sürdürdüğü saldırılar neticesinde 10 binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100 binlercesinin de yurtlarından edildiğini hatırlatarak, bu gösterinin hem hüzün hem de Filistin direnişinin elde ettiği başarı açısından mutluluk gösterisi olduğunu söyledi.

Langthaler, İsrail ve işbirlikçilerinin tüm imkanlarına rağmen Filistin'de direnişi yıkamadığını belirterek, Gazze'deki direnişin bütün dünyaya, inançlı küçük bir grubun güçlü ama haksız bir yapıya karşı zafer elde edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Hukukçu Astrid Wagner de yarından itibaren ateşkesin kademeli olarak yürürlüğe gireceğini kaydederek, İsrail'in anlaşmanın koşullarına uyup uymayacağından, anlaşmanın tam olarak uygulanıp uygulanmayacağından henüz emin olunamadığını, tam anlamıyla bir barışın sağlanması için çok daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini anlattı.

Wagner, "Filistinliler için adalet sağlanmadığı müddetçe, Orta Doğu'da barış sağlanmaz." görüşünü paylaştı.

"Gazze, Siyonizm'in maskesini düşürdü"

Gazze'nin gerçek anlamda bir sembole dönüştüğünü kaydeden Wagner, "Gazze, dünyanın gözlerini açmasını sağlayan bir sembol oldu, Orta Doğu'da on yıllardır göz yumulan sömürgeci suç oluşumunun, işgalci bir güç olan Siyonizm'in 7 Ekim'den çok daha önce on yıllardır işlediği akıl almaz suçların, sayısız katliamların görülmesini, tanınmasını sağladı, onların maskesini düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Filistin destekçileri, Özgürlük Meydanı'na kadar yürüdü.

Aktivistler, Gazze'de soykırımı sonlandıracak ateşkesin sağlanmasından ötürü yol boyunca vatandaşlara gül dağıttı.