Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakam Balaban, Evrenli köyünü ziyaret ederek sağlık merkezi ve ilkokulu inceledi.

24.11.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünü ziyaret etti.

Aile Sağlığı Merkezi'ni ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret eden Balaban, köyde yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulundu.

Balaban, köy muhtarı Serkan Karabulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Belediye Başkanı Özalp, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.

Özalp, konuşmasında, 24 KasımÖğretmenler Günü'nü kutladı.

Her bir öğretmenin geleceğin inşasında önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Özalp, "Emekleri ve fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel değerlerini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ercan Özalp, Balaban, Güncel, Eğitim, Özalp, Yaşam, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:33 Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız Otizm merkezinde küçük çocuğa darp skandalı: Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 17:00:13. #1.11#
SON DAKİKA: Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.