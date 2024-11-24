Vize Kaymakamı Evrenli Köyünü Ziyaret Etti

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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Balaban, ilçeye bağlı Evrenli köyünü ziyaret etti.

Aile Sağlığı Merkezi'ni ve Evrenli İlkokulu'nu ziyaret eden Balaban, köyde yapımı devam eden düğün salonunda incelemede bulundu.

Balaban, köy muhtarı Serkan Karabulut'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balaban, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Belediye Başkanı Özalp, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen etkinliğe, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da katıldı.

Özalp, konuşmasında, 24 KasımÖğretmenler Günü'nü kutladı.

Her bir öğretmenin geleceğin inşasında önemli görevler yerine getirdiğini ifade eden Özalp, "Emekleri ve fedakarlıklarıyla toplumumuzun temel değerlerini yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ederiz." dedi.