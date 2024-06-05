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- Volkan Demirel: "Milli takımımızın çeyrek veya yarı final göreceğini umuyorum"

Teknik Direktör Volkan Demirel:

"İnşallah Avrupa'da ses getireceğiz"

"Gönüllerin şampiyonu Hatayspor'dur bu sezon"

" Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum"

BOLOGNA - Teknik Direktör Volkan Demirel, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek ya da yarı final oynamasını umut ettiğini ve millilerin bunu başarabilecek genç ama yetenekli kadroya sahip olduğunu söyledi.

Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 öncesi Teknik Direktör Volkan Demirel, A Milli Futbol Takımı'nın son durumu ve turnuvada millilerden beklentileriyle alakalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda İtalya ile ortaklaşa yapılacak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin futbol elçisi de olan Demirel, eski takımı Hatayspor'un yanı sıra Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

"İnşallah Avrupa'da ses getireceğiz"

Şampiyonaya kısa bir süre kaldığını ve bu yüzden heyecanlı olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Volkan Demirel, "Kendim 2008 Avrupa Şampiyonası'nı yaşadım. Orada çok güzel duygularla bırakmıştık. Ondan sonra arada bir süreç geçti tabii şimdi 2024. Ben çok umutlu bir turnuva olacağını düşünüyorum ülkemiz adına. Çünkü benim oynadığım dönem ile şu dönem arasına baktığımızda çok büyük bir fark var. Ne fark var dersiniz, daha çok yurt dışı tecrübesi olan, daha genç ama daha genç olmasına rağmen sahadaki olgunluğuyla hareket eden bir takıma sahibiz ve teknik direktörümüz de Montella. Ben kendisini çok takdir ediyorum. Hem Adana Demirspor'da hem de milli takımda yaptığı organizasyon... Milli takımımız adına iyi geçeceğini düşündüğüm bir turnuva olacak. İnşallah gruptan çıkacağımıza kesin gözüyle bakıyorum. Ama bu eleme maçlarında skor belli olmaz. Karşınızdaki rakip kim olursa olsun o anki şartlarla günün imkanları size skor getirir. Ben bu anlamda milli takımımızın en azından çeyrek veya yarı final göreceğini hayal ediyorum, umuyorum. İnşallah da düşündüklerimizi gerçekleştiririz, çünkü buna ihtiyacımız var. Hem ülke olarak hem futbol olarak ihtiyacımız var. Futbol çok paydaşı olan bir oyun. Bu paydaşların da bir arada olması için futbolun günümüzde yukarılarda olması lazım. Bunun için de bunu yukarıya götürebileceğimiz en yakın yer Avrupa şampiyonası. Eminim ki tüm Türkiye birlik olup, zaten biz bu tarz organizasyonlarda birlik olmayı, beraberlik kurmayı çok seviyoruz. İnşallah bizim enerjimizle, takımımızın oyunuyla da Avrupa'da güzel bir ses getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Aidiyet duygusu ile mücadele edersek kupaya bir elle dokunabiliriz"

Başarılı çalıştırıcı, milli takımın genç ama bir o kadar da Avrupa tecrübesi anlamında çok kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirtti. Demirel, "Biz oynarken çok aidiyet duygularına sahip insanlardık. Bu bayrağı, bu ülkeyi her zaman aklımızın en uç seviyesine taşıdık ve öyle mücadele ettik. Bu aidiyet duygusu ile mücadele edersek bu kalitenin yanında, bence kupaya bile bir elle dokunabiliriz gibi geliyor. Tamamen bu tarz kısa şampiyonalarda günlük performanslar, günlük yaşanabilecekler size skorları yansıtıyor. Ama bu kaliteyi, bu aidiyet duygusuna taşırsak bizim takımımızın bu sene bunu başaracağını düşünüyorum. Öyle bir mutluluğa hasret kaldığımız için ben çok istiyorum. İnşallah da istediklerimiz kavuşacağız bu sene" cümlelerine yer verdi.

"Gönüllerin şampiyonu Hatayspor'dur bu sezon"

Teknik direktörlük kariyerine de değinen Volkan Demirel, yorgun olduğunu ve bir süre dinlenmek istediğini söyledi. 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok zor bir dönemden geçtim. Elimden geldiği kadarıyla Hatay'ı bir yerlere taşımaya çalıştık ki taşıdık da. O yüzden gönlüm çok rahat. Ligde de kalabildiler. Zaten ben her zaman kalacaklarını düşünüyordum. Ama tabii ki sonuç almadan bunu göremiyorsunuz. Ben 1 ay önce ayrıldım ama orada çok güzel duygular biriktirdim. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Bütün zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, bir gün bile şikayet etmeliler. Bence gönüllerin şampiyonu Hatayspor'dur bu sezon. Ben de artık bir tecrübe edindim. Yaşanmışlıkları hafızaya alıp, kaydettik. Biraz zaman vermek istiyorum kendime, çünkü çok yoruldum. Bu zamandan sonra da en doğru, en hayırlı yerde başlamak için çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Mourinho'nun gelmesine mutlu oluyor insanlar, çünkü herkes başarı bekliyor"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirmesiyle alakalı görüşlerini aktaran Demirel, "İsim olarak çok büyük bir isim. En ufak bir çocuğa bile sorsanız Mourinho ismini herkes biliyor. Tabii ki Türkiye'de bunun karşılığı reklam olarak çok büyük ama lig başlamadan, bu süreci görmeden yorum yapmak çok yanlış olur. İnşallah başarılı olur. Mourinho'nun gelmesine mutlu oluyor insanlar, çünkü herkes bir başarı, bir hedef bekliyor. Bu hedefe götürülebilecek bir isim mi, evet. Ama Türkiye, şartlar... İsminiz ne olursa olsun doğru planlamayla hareket edilirse zaten başarı kaçınılmaz oluyor. İnşallah da düşündükleri gibi bir sezon olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum"

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlediği gün eşi ile birlikte motosikletle Kadıköy'den geçerken sarı-lacivertli taraftarların arasında kaldığı anlardan da bahseden Volkan Demirel, "Ben motor sevdalısı bir insanım. Seviyoruz eşimle beraber motorla gezmeyi. O kaskı korunma amacıyla takmıştık tamamen. O gün açıkçası unuttum, marinadaydık. Böyle bir kutlama olduğunu biliyordum ama o an aklımdan çıkmış. Girmiş bulunduk ama girince de taraftarlar tanıdı. Kaskla bile tanınıyorum. Bence buradan bakmak lazım olaya. Bunlar benim adıma çok mutluluk verici şeyler. Benim büyüdüğüm yer. Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum. O yüzden onların beni kaskla bile tanıması çok büyük mutluluk" dedi.