Volkswagen Grubu 2023 yılında net karını yüzde 13,1 artırdı

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BERLİN, 14 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu, 2023 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artırarak 17,9 milyar euroya (19,5 milyar ABD doları) çıkardı.

Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Porsche, Lamborghini, Bentley ve Audi gibi markaların binek otomobil segmentindeki satışlarda "iyi sonuçlar" elde etmesiyle, şirketin gelirleri yüzde 15,5 artarak 322,3 milyar euroya yükseldi.

Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, "2023 yılında sağlam bir temel oluşturduk" diyerek şirketin "uzun mesafeli dönüşüm yarışına güçlü bir konumdan başladığını" ifade etti.

Volkswagen, tamamen elektrikli araçlardaki yüzde 34,7'lik büyümenin etkisiyle geçen yıl küresel teslimatlarını yüzde 11,8 artırarak 9,24 milyon adede yükseltti. Tamamen elektrikli araçlar satışların yüzde 8,3'ünü oluştururken, bu rakam bir önceki yıl yüzde 6,9 olarak kaydedilmişti.

Alman otomobil üreticisine göre, Çin 2023 yılında tek başına Volkswagen'in en büyük pazarı olmaya devam ederken, teslimatlar hafif artış sergileyerek 3,24 milyon araç seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Çin'deki tamamen elektrikli araç teslimatları yüzde 23 artarak 190.820 adede yükseldi.

Şirketin son yıllık raporunda, Volkswagen'in "Çin için Çin'de" stratejisinin bir parçası olarak "Çin hızına" ayak uydurmak üzere bu ülkede yeni teknoloji geliştirme süresini yüzde 30 oranında kısaltmaya çalıştığı belirtildi.

Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre XPeng, Thundersoft ve Horizon Robotics gibi "güçlü ortakları" bulunan şirket, "Çinli müşterilerin ihtiyaçlarıyla tamamen uyumlu araçların geliştirilmesi için çalışmaya devam edecek."

Volkswagen 2024 yılında satış gelirlerini yüzde 5 oranında artırmayı hedefliyor. Şirketin Mali İşler Müdürü ve Operasyon Direktörü Arno Antlitz bu ayın başında yönetim kılavuzunu sunarken, "Durgun ekonomik görünüme ve yoğun rekabete rağmen 2024 yılı için kendimize güveniyoruz" demişti.