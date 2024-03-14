Volkswagen Grubu 2023 yılında net karını yüzde 13,1 artırdı

BERLİN, 14 Mart (Xinhua) -- Almanya'nın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen Grubu, 2023 yılında net karını bir önceki yıla göre yüzde 13,1 artırarak 17,9 milyar euroya (19,5 milyar ABD doları) çıkardı.
Şirketten Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Porsche, Lamborghini, Bentley ve Audi gibi markaların binek otomobil segmentindeki satışlarda "iyi sonuçlar" elde etmesiyle, şirketin gelirleri yüzde 15,5 artarak 322,3 milyar euroya yükseldi.
Volkswagen Grubu CEO'su Oliver Blume, "2023 yılında sağlam bir temel oluşturduk" diyerek şirketin "uzun mesafeli dönüşüm yarışına güçlü bir konumdan başladığını" ifade etti.
Volkswagen, tamamen elektrikli araçlardaki yüzde 34,7'lik büyümenin etkisiyle geçen yıl küresel teslimatlarını yüzde 11,8 artırarak 9,24 milyon adede yükseltti. Tamamen elektrikli araçlar satışların yüzde 8,3'ünü oluştururken, bu rakam bir önceki yıl yüzde 6,9 olarak kaydedilmişti.
Alman otomobil üreticisine göre, Çin 2023 yılında tek başına Volkswagen'in en büyük pazarı olmaya devam ederken, teslimatlar hafif artış sergileyerek 3,24 milyon araç seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Çin'deki tamamen elektrikli araç teslimatları yüzde 23 artarak 190.820 adede yükseldi.
Şirketin son yıllık raporunda, Volkswagen'in "Çin için Çin'de" stratejisinin bir parçası olarak "Çin hızına" ayak uydurmak üzere bu ülkede yeni teknoloji geliştirme süresini yüzde 30 oranında kısaltmaya çalıştığı belirtildi.
Volkswagen'den yapılan açıklamaya göre XPeng, Thundersoft ve Horizon Robotics gibi "güçlü ortakları" bulunan şirket, "Çinli müşterilerin ihtiyaçlarıyla tamamen uyumlu araçların geliştirilmesi için çalışmaya devam edecek."
Volkswagen 2024 yılında satış gelirlerini yüzde 5 oranında artırmayı hedefliyor. Şirketin Mali İşler Müdürü ve Operasyon Direktörü Arno Antlitz bu ayın başında yönetim kılavuzunu sunarken, "Durgun ekonomik görünüme ve yoğun rekabete rağmen 2024 yılı için kendimize güveniyoruz" demişti.
Son Dakika › Güncel › Volkswagen Grubu 2023 yılında net karını yüzde 13,1 artırdı - Son Dakika
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 48 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, planlı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyeti kapsamında Bingöl merkez ilçede silah kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen bir şahsa ait 3 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 4 av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 278 tabanca fişeği, 39 piyade tüfeği fişeği ve 25 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemleri devam etmektedir.
İzmir'e farklı ilden yüklü miktarda sahte bandrollü makaron getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda, Kemalpaşa Akalan'da durdurulan araçta 51 bin 750 paket içerisinde toplam 10 milyon 350 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin değeri yaklaşık 2 milyon 980 bin TL olarak belirlendi.
Son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Kastamonuspor, hafta sonu 68 Aksaray Belediyespor maçına hazırlanıyor. Liderlik mücadelesi veren takım, rakiplerinin puan kaybetmesini hedefliyor.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yapılan operasyonda telefon dolandırıcılığı şüphelisi M.I. yakalandı. Adreste yapılan aramada birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarma karakoluna götürüldü.
Bodrum Belediyesi ve Bodrumspor Kulübü Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen Süperpar Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları başladı. Yarışlar, 4 gün boyunca devam edecek.
Japonya'nın Hiroşima eyaletinde bir fabrikada zehirli krom tankına düşen ve kurtulmayı başaran bir kedi, yetkilileri endişelendirdi. Fabrikada çalışan işçiler, krom tankının etrafında kedinin ayak izlerini buldu. Güvenlik kameraları incelendiğinde, ıslanmış ve açık kahverengi bir kedinin fabrikayı terk ettiği tespit edildi. Bölge sakinlerine anormal görünümlü bir kedi ile karşılaşmaları halinde dokunmamaları uyarısı yapıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 3 yabancı uyruklu kadından 1'inde AIDS tespit edildi. Özbekistan uyruklu kadınlar sınır dışı edilirken, kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Kayseri'de okul harçlığı biriktirmek için çalıştığı işinden evine giderken eski sevgilisi tarafından öldürülen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Gökhan Ç., önceki ifadesini tekrar ettiğini belirtirken, mahkeme eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Olayda, Edanur Çoban'ın ayrılmak istediği eski sevgilisi Gökhan Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldüğü öğrenildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ziyareti sırasında bayılan kadına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ilk müdahaleyi yaptı. Kadın hastaneye kaldırıldı ve ailenin diğer hastaları da sağlık kontrolünden geçecek.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?