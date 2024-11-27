Von der Leyen, Yeni Ekibini Tanıttı - Son Dakika
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Von der Leyen, Yeni Ekibini Tanıttı

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, yeni ekibini tanıtarak güvenlik ve savunma vurgusu yaptı.

27.11.2024 13:46
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'yi gelecek 5 yılda yönetmek üzere oluşturduğu yeni ekibini Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda tanıttı, yeni döneme dair mesajlar verdi.

6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB'nin yürütme organına 5 yıl daha liderlik etme yetkisini alan von der Leyen, AP Genel Kurulunda yapılacak güvenoyu yoklaması öncesinde 26 Komisyon üyesini takdim etti.

"Avrupa sınırlarında savaş sürüyor. Önümüzde bizi bekleyenlere hazır olmalı, NATO ile el ele çalışmalıyız. " diyen von der Leyen, şöyle devam etti:

" Rusya, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 9'u kadarını savunmaya harcıyor. Avrupa ise ortalama yüzde 1,9'unu harcıyor. Bu denklemde bir sorun var. Savunma harcamalarımız artmalı. Savunma için tek bir pazara ihtiyacımız var. Savunma sanayi tabanını güçlendirmemiz gerekiyor."

Von der Leyen, bu nedenle ilk defa ekibinde savunmadan sorumlu bir Komisyon üyesi olacağını belirterek, "Kaybedecek zamanımız yok. Tehditler ne kadar ciddiyse biz de o kadar hırslı olmalıyız. Bu yüzden ilk 100 günde 'Avrupa Savunmasının Geleceğine İlişkin Beyaz Bülten' ortaya koyacağız. Size Avrupa'nın güvenliğinin her zaman bu Komisyonun önceliği olacağına dair güvence verebilirim." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'e özel önem

AB'nin tarih ve coğrafya ile bağlı olduğu bölgelere özel bir odaklanmaya ihtiyacı olduğunu vurgulayan von der Leyen, bu nedenle ekibinde ilk defa Akdeniz'den sorumlu Komisyon olacağını ifade etti.

Von der Leyen, "Aynı kıyıları, aynı zorlukları ve aynı fırsatları paylaşıyoruz. Aynı kaderi paylaştığımızı biliyoruz." dedi.

Genişlemeye dair mesajları

"Avrupa hayali Batı Balkanlar'a, Ukrayna'ya, Moldova'ya ve ötesine kadar uzanıyor." değerlendirmesinde bulunan von der Leyen, Ukrayna ve Moldova halklarının Avrupa geleceğine bağlı olması konusundaki istekliliğinden övgüyle söz etti.

Von der Leyen, Batı Balkanlar'daki aday ülkelerin reform yapma, büyüme ve AB'ye katılmaya hazırlanma taahhüdünü de takdir ettiğini söyledi.

AB'nin bu ülkelere olan taahhüdünün her zamankinden daha güçlü olacağını dile getiren von der Leyen, "Bu ülkeleri Birliğimize katılmaya hazır olana kadar liyakate dayalı süreçlerinde her adımda destekleyeceğiz." diye konuştu.

Ekonomik güç vurgusu

AB içinde beraber hareket etmenin günümüzün çekişmeli dünyasında çok daha önemli bir hal alacağını anlatan von der Leyen, "Özgürlüğümüz ve egemenliğimiz her zamankinden daha fazla ekonomik gücümüze bağlı. Güvenliğimiz, rekabet etme, yenilik yapma ve üretme yeteneğimize bağlı." dedi.

Von der Leyen, "Yeni Komisyonun ilk büyük girişimi Rekabet Pusulası olacak. Rekabet Pusulası, gelecek dönemdeki çalışmalarımızın çerçevesini içerecek." değerlendirmesini paylaştı.

Rekabet Pusulası'nın, Avrupa'nın ABD ve Çin arasındaki inovasyon açığını kapatmayı, karbondan arınmayı ve rekabet için ortak bir plan hazırlamayı içerdiğini bildiren von der Leyen, bunun ekonomik güvenliği artırmayı ve bağımlılıkları azaltmayı da kapsayacağını ifade etti.

Von der Leyen, dönemlerinin ilk 100 günü içerisinde "Temiz Sanayi Mutabakatı'nı" gündeme getireceklerini belirtti.???????

AB Komisyonu'nun yeni üyeleri

Von der Leyen, İspanya'dan Teresa Ribera "Temiz, Adil ve Rekabetçi Dönüşüm", Fransa'dan Stephane Sejourne "Refah ve Sanayi Stratejisi", Estonya'dan Kaja Kallas "Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası", İtalya'dan Raffaele Fitto "Uyum ve Reform", Finlandiya'dan Henna Virkunen "Teknolojik Bağımsızlık, Güvenlik ve Demokrasi", Romanya'dan Roxana Minzatu "Halk, Yetenekler ve Hazırlılık"tan sorumlu başkan yardımcıları olarak belirledi.

Slovenya'dan Marta Kos "Genişleme", Slovakya'dan Maros Sefkovic "Ticaret ve Ekonomik Güvenlik", Letonya'dan Valdis Dombrovskis "Ekonomi ve Üretkenlik", Hırvatistan'dan Dubravka Suica "Akdeniz", Macaristan'dan Oliver Varhelyi "Sağlık ve Hayvan Refahı", Hollanda'dan Wopke Hoekstra "İklim, Net Sıfır ve Temiz Büyüme", Litvanya'dan Adrius Kubilius "Savunma ve Uzay", Çekya'dan Jozef Sikela "Uluslararası Ortaklıklar", Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) Costas Kadis "Balıkçılık ve Okyanuslar", Portekiz'den Maria Luis Albuquerque "Finansal Hizmetler, Tasarruflar ve Yatırımlar", Belçika'dan Hadja Lahbib "Hazırlıklılık, Kriz Yönetimi ve Eşitlik", Avusturya'dan Magnus Brunner "İç İlişkiler ve Göç", İsveç'ten Jessika Roswall "Çevre, Su Dayanıklılığı, Rekabetçi, Döngüsel Ekonomi", Polonya'dan Piotr Serafin "Bütçe, Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi", Danimarka'dan Dan Jorgensen "Enerji ve Konut", Bulgaristan'dan Ekaterina Zaharieva "Startup, Araştırma ve İnovasyon", İrlanda'dan Michael McGrath "Demokrasi, Adalet ve Hukukun Üstünlüğü", Yunanistan'dan Apostolos Tzitzikostas "Sürdürülebilir Ulaşım ve Turizm", Lüksemburg'dan Christophe Hansen "Tarım ve Gıda" ve Malta'dan Glenn Micallef "Nesiller Arası Adalet, Gençlik, Kültür ve Spor" dosyasını aldı.

Von der Leyen'in yeni ekibi AP Genel Kurulunun onayının ardından görevine başlayacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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