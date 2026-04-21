Vpn ile İlgili Kısıtlamalara Gidileceği Tartışmaları.. CHP'li Günaydın: "İnternete Yönelik Çok Ciddi Kısıtlamalar ve Sınırlamalar Var"

Haber: Ogün Akkaya

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, VPN ile ilgili öngörülen yasal düzenlemelere ilişkin, "İnternete yönelik çok ciddi kısıtlamalar ve sınırlamalar var. Çocukların yaş ve ebeveyn kontrolü itibarıyla çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır, ancak bunun ucunu açık tutarsanız tümüyle bir internet sınırlamasına dönebilir. İnternetin bant hızının yüzde 90 oranında daraltılmasına, VPN uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasına, bu alanda çalışan şirketlerin çalışamamasına sebep olabilecek çeşitli düzenlemeler var" dedi. Günaydın, bu haliyle kabul edilmesi halinde kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini belirtti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı okul saldırılarının ardından, şiddet içerikli oyunlara ve zararlı internet sitelerine erişimin engellenmesine yönelik tartışmalar sürerken, Türkiye'de kullanılan VPN'lerle ilgili düzenleme yapılması ve bu kapsamda VPN sağlayıcılarına lisans zorunluluğunun getirilmesi, BTK'nin yetkilerinin genişletilmesi ile ilgili yasal düzenlemeler de gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital ortamla ilgili "İçerik takibinde tek tek kaldırma mantığıyla değil hızlı filtreleme araçlarının kullanımı gerekiyor. Aynı şekilde yaş doğrulama kimlik temelli denetim ve VPN ile aşma girişimlerine karşı teknik önlemlerin alınması önem arz ediyor. Meclisimizde görüşmeleri devam 15 yaş altı çocuklara sosyal medyayı sınırlayan teklifin yürürlüğe girmesiyle çok önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. Önümüzdeki dönemde sosyal ağ platformlarında kimlik doğrulama ve bilgi paylaşma yükümlülüğünü getireceğiz" açıklamasının ardından, halen TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne önergeyle madde ihdası yapılması veya ayrı bir kanun teklifiyle VPN ile ilgili düzenlemelere gidilmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 21, 22 ve 23. maddeleri de 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklikler öngörüyor ve oyun platformları ile ilgili hükümler içeriyor. Muhalefet, teklifteki sosyal medya ile ilgili maddelerin çıkarılarak, ayrıntılı olarak ayrıca ele alınmasını istiyor.

Öte yandan, iktidar cephesi tarafından 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yapılacak değişiklikle VPN sağlayıcılarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) denetim ve yaptırım yetkisi kapsamına alınması, yurt dışı merkezli VPN şirketleri dahil tüm sanal ağ hizmeti sağlayıcılarının faaliyetlerini Türkiye'de kurulu bir şirket statüsünde tam yetkili temsilci aracılığıyla yürütmesi, BTK'nin düzenlemelerine uymayan veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan sağlayıcıların engellenmesine yönelik yükümlülükler ile VPN sağlayıcılarına yönelik idari yaptırımlar getirilmesi gibi birtakım düzenlemeler öngörülüyor.

"Bu alandaki şirketlerin çalışamamasına sebep olabilecek düzenlemeler var"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Genel Kurul'da görüşülmekte olan Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne değinerek, teklifteki sosyal medya düzenlemesine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün 16. maddeden itibaren görüşmeye devam edeceğiz. Orada sadece VPN değil internete yönelik çok ciddi kısıtlamalar ve sınırlamalar var. Bunlar meşruiyet temelini çocuklara yönelik 'bu özgürlük alanı aslında çocukları istismar ediyor' temelinden alıyor. Çocukların yaş ve ebeveyn kontrolü itibari çeşitli düzenlemeler yapılmalıdır. Ancak bunun ucunu açık tutarsanız tümüyle bir internet sınırlamasına dönebilir. İnternetin bant hızının yüzde 90 oranında daraltılmasına, VPN uygulamalarının tümüyle ortadan kaldırılmasına, bu alanda çalışan şirketlerin çalışamamasına sebep olabilecek çeşitli düzenlemeler var. CHP; 21, 22 ve 23. maddeler için yalnızca meseleyi eleştirmekle kalmıyor, ne yapılması gerektiğini de çok açık ortaya koyuyor."

"Şüphesiz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz"

Bir taraftan kanunun bu içeriğini deşifre ediyoruz. Bir taraftan da aslında olması gereken düzenlemenin ne olduğunu anlatıyoruz. Bugün ve yarın bunu Meclis'te söyleyeceğiz. Eğer yarın görüşmeler biterse aleyhe yapacağımız konuşmada da bunları derli toplu olarak kamuoyunun bilgisine sunacağız. Şüphesiz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Arkadaşlar, hangi düzenlemeyi çıkarttılar ki biz Anayasa Mahkemesi'ne götürmedik? 'CHP Anayasa Mahkemesi'nin önünden ayrılmıyor' diyenler, Anayasa Mahkemesi'nden iptal ettirdiğimiz o hükümlerin özgürlük alanından yararlananlardır. Bunu hiç kimse unutmasın."