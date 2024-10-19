Vueling Airlines İstanbul'a Direkt Uçuş Başlatıyor

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İspanya'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Vueling Airlines'in Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na direkt sefer başlatacağını duyurdu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, seferlerin 29 Ekim'de başlayacağın belirtildi.

Açıklamada, "29 Ekim'den itibaren Vueling ile İstanbul-Barselona (BCN) arası direkt uçuşun tadını çıkarın. Palma de Mallorca, Ibiza, Alicante ve Oviedo gibi 99'dan fazla muhteşem destinasyona kolay bağlantılar keşfedin." ifadelerine yer verildi.

Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok noktaya uçuş icra eden Vueling Airlines'in İstanbul'a haftada 3 gün sefer düzenlenmesi planlanıyor.