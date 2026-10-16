Wadephul, Trump'ın Zelenskiy sözlerini ABD seçim kampanyasının son aşamasına bağladı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hakkındaki son açıklamalarının, ABD'deki seçim kampanyasının son aşaması bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Wadephul, Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) bütçesi, Ukrayna'daki savaş ve Çin ile ekonomik ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın, "Zelenskiy'nin iyi bir müzakereci olmadığı" yönündeki açıklamasına işaret eden Wadephul, "Amerika Başkanı'nın son açıklamaları kesinlikle ABD'deki seçim kampanyasının son aşamasına yerleştirilmelidir." dedi.

Wadephul, Washington yönetiminin Ukrayna'ya destek sağlamayı sürdürmesine odaklanılması gerektiğinin altını çizdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamayı sürdürmesine dikkati çeken Wadephul, Putin'in müzakere etme iradesinden yoksun olduğunun açıkça görüldüğünü ileri sürdü.

Olası bir barış anlaşmasının hangi koşullarda imzalanabileceğine ancak Ukrayna'nın karar verebileceğini vurgulayan Wadephul, Avrupa'nın Ukrayna'nın yanında yer aldığını ve barış görüşmelerine eşlik etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Wadephul, bu konudaki tutumunu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a da ilettiğini ancak şimdiye kadar bu çağrıların kulak ardı edildiğini söyledi.

AB bütçesinde rekabet gücü ve savunma vurgusu

Avrupa Birliği (AB) bütçesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Wadephul, Avrupa'nın ekonomik açıdan güçlü ve güvenilir bir aktör olarak kalabilmesi için Birliğin bütçesinin rekabet gücünü artıracak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Wadephul, üye ülkelerin mali planlamalarında güvenilirliğin sağlanmasının da önem taşıdığını söyleyerek, Alman hükümetinin müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Çin ile ekonomik ilişkiler

Wadephul, Çin'in sanayi üretimi ve Avrupa pazarındaki rekabet koşullarına ilişkin soru üzerine, Pekin yönetimiyle açık bir diyalog yürüttüklerini ve Çin ile ilişkiler konusunda endişe duymadığını söyledi.

Çin ile ekonomik ilişkilerde karşılıklılığın ve eşit rekabet koşullarının önemini vurgulayan Wadephul, mevcut durumda bu koşulların sağlanamadığını belirtti.

Wadephul, Çin'den gelen aşırı üretimin Avrupa pazarını doldurması sorununa karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa'nın kendi çıkarlarını koruma sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.

AB düzeyinde yürütülen müzakerelerin doğru yönde atılmış ilk adım olduğunu belirten Wadephul, bu konuda ilave adımların atılması gerektiğini dile getirdi.

Wadephul, Almanya ile Fransa'nın önerisi doğrultusunda AB'nin ortak bir tutum sergileyeceğine inandığını belirterek, Çin ile işbirliğini sürdürmek istediklerini ancak ekonomik riskleri azaltmaları ve Avrupa'nın sanayi altyapısını korumaları gerektiğini söyledi.

Bu yaklaşımın, Çin ile ekonomik ilişkileri tamamen kesmek anlamına gelmediğine işaret eden Wadephul, Çin'in önemli bir ticaret ortağı olmaya devam edeceğini ancak Avrupa'nın kendi sanayisini korumak için önlemler alması gerektiğini belirtti.

İran'ın Almanya'daki Yahudilere ve açık topluma yönelik faaliyetlerine de değinen Wadephul, Avrupa'nın İran'ın hedefinde olduğunu ifade etti.

Wadephul, İran'ın Almanya'daki Yahudilere ve genel olarak açık topluma yönelik faaliyetlerine müsamaha göstermeyeceklerini belirtti.

Portekiz Dışişleri Bakanı Rangel'in açıklamaları

Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının giderek arttığına dikkati çeken Rangel, "Bu durum, müzakere etme niyetlerinin olmadığını son derece açık şekilde ortaya koyuyor. Rusya Federasyonu, müzakere etmek istemiyor. Yani müzakere etmek isteyen hiç kimse böyle bir şey yapmazdı." ifadesini kullandı.

Rangel, Rusya'nın müzakereye gerçekten istekli olması halinde Portekiz'in de bu sürece katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Portekiz halkının yüzde 90'ının Ukrayna'yı desteklediğini aktaran Rangel, Avrupa ülkelerinin yanı sıra Avustralya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin Ukrayna'nın yanında yer almasının Avrupa'nın ve dünyanın çıkarına uygun olduğunu ifade etti.

Rangel, "Çünkü mesele, ilkelerle ilgili. Bunlar müzakere edilemez ilkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın Portekiz'in ulusal hava yolu şirketi TAP'a yatırımını da değerlendiren Rangel, bu işlemi iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Rangel, Portekiz'in AB'nin genişleme politikasını desteklediğini vurgulayarak, Karadağ'ın yanı sıra Ukrayna ve Moldova'nın üyelik çabalarına destek verdiklerini kaydetti.