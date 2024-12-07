Walus, Chris Hani'nin Katili, Sınır Dışı Edildi

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CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1993'te suikast sonucu hayatını kaybeden, ırkçı apartheid rejimine karşı mücadele veren önderlerden Chris Hani'nin katili Janusz Walus'un sınır dışı edilmesine karar verildi.

Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Khumbudzo Ntshavheni, yürütme başkenti Pretorya'da düzenlenen basın toplantısında, 29 yıl hapis yattıktan sonra 2022'de şartlı tahliye edilen Walus'un, vatandaşı olduğu Polonya'ya gitmek üzere sınır dışı edileceğini açıkladı.

Ntshavheni, 6 Aralık itibarıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Walus'un denetimli serbestlik süresinin sona erdiğini belirtti.

Walus'un 2017'de Güney Afrika vatandaşlığından çıkarıldığını dile getiren Ntshavheni, "Walus artık Güney Afrika'ya ait yetki belgelerine sahip olmadığından, İçişleri Bakanlığı onu sınır dışı edecek." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Leon Schreiber de Güney Afrika'nın Walus'un sınır dışı edilme masraflarını karşılamayacağını söyledi, "Polonya Büyükelçiliği bunu yapacaklarını belirtti." dedi.

Chris Hani suikastı

Ülkeyi 1948-1994 yıllarında yöneten ırkçı apartheid rejimi karşıtı mücadele önderlerinden Hani, öldürülmeden önce Afrika Ulusal Kongresinin o dönemki silahlı kanadı olan Ulusun Mızrağı örgütünün başkan yardımcısı ve Güney Afrika Komünist Partisinin genel sekreteriydi.

Apartheid karşıtı mücadelenin Nelson Mandela'dan sonra önde gelen isimlerinden olan Hani, 10 Nisan 1993'te Gauteng eyaletinin Boksburg bölgesindeki evinin önünde uğradığı suikastta hayatını kaybetmişti.

Hani'nin katili Walus'a 1993 yılında verilen idam cezası, 2000'de müebbet hapis cezasına çevrilmişti.