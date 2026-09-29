Wang Huning Beijing'de 77. yıldönümü resepsiyonunda yurtsever cephe çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wang Huning Beijing'de 77. yıldönümü resepsiyonunda yurtsever cephe çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Wang Huning Beijing\'de 77. yıldönümü resepsiyonunda yurtsever cephe çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 77. kuruluş yıldönümü resepsiyonunda konuşan Wang Huning, Beijing'de yurtsever birleşik cepheyi güçlendirme ve geliştirme çağrısı yaptı. Resepsiyona Hong Kong, Makao, Taiwan ve yurtdışındaki Çinli topluluklardan yaklaşık 750 temsilci katıldı.

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştirmek üzere yurtsever birleşik cepheyi güçlendirmek ve geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışındaki Çinlilerin bilgi birikimi ve gücünü bir araya getirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Bu yılın aynı zamanda ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, ÇKP'nin devrim, yapılanma ve reform süreçlerinden yeni döneme uzanan dönemde Çin halkını birleştirip halka öncülük etmedeki rolünden övgüyle bahsetti. Wang, izlenen bu yol sayesinde Çin'in modernleşme sürecini kapsamlı şekilde ilerlettiğini, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirdiğini, halkın refahını güvence altına aldığını ve uluslararası etkisini ve cazibesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

"Tek ülke, iki sistem" ilkesini eksiksiz ve kararlılıkla uygulamaya olan bağlılıklarını yineleyen Wang, Hong Kong ve Makao'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etmenin yanı sıra, bu iki bölgenin ülkenin genel kalkınma sürecine daha iyi entegre olmasını ve bu sürece daha fazla katkıda bulunmasını destekleyeceklerini belirtti.

Wang ayrıca ÇKP'nin Taiwan meselesinin çözümü konusunda yeni dönemde izleyeceği genel politikayı tam olarak uygulamaya koyma, tek Çin ilkesine ve 1992 Mutabakatı'na bağlı kalma, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki işbirliği ve etkileşimi artırma, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçleri kararlılıkla engelleme ve dış müdahaleye karşı çıkma kararlılığını yineledi.

Wang, yurtdışında yaşayan Çinlilerin, ülkeye dönen Çin vatandaşlarının ve yakınlarının birlik olmalarını sağlayıp onları ülkenin kalkınması, Çin kültürünün tanıtılması, ulusal yeniden birleşme ve Çin ile dış dünya arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde daha büyük rol oynamaya yönlendirmenin önemini de vurguladı.

Resepsiyona Hong Kong, Makao, Taiwan ve yurtdışındaki Çinli topluluklardan yaklaşık 750 temsilci katıldı.

Çin'in Ulusal Günü 1 Ekim'de kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDış PolitikaHong KongPolitikaGüncelMakaoPekinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Ali Koç’un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana Ali Koç'un Ferhat Gündoğdu için söylediği sözleri paylaşan paylaşana
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid’in hikayesi “Yok artık“ dedirtti Yasak aşk sonucu dünyaya gelen Hamid'in hikayesi "Yok artık" dedirtti
Türkiye’de kışın ilk görüntüleri Kar yağışı başladı Türkiye’de kışın ilk görüntüleri! Kar yağışı başladı
Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu Çiftçilerin kabusu olan dev domuz için yolun sonu
Dakikalar içinde büyük yıkım Gördükleri manzara kahretti Dakikalar içinde büyük yıkım! Gördükleri manzara kahretti
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Altında rüzgar terse döndü Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı Altında rüzgar terse döndü! Yatırımcılara 1 Ekim uyarısı
14:57
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
14:37
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
“Bizi kim alabilir“ dedi, sonu kötü oldu
"Bizi kim alabilir?" dedi, sonu kötü oldu
13:51
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun koltuğuna o oturacak
Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak
13:50
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık’a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
Bakan Gürlek cephesinden Ahmet Şık'a hodri meydan: Belge varsa derhal paylaş
13:46
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
13:10
Beştepe’de fon krizi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
Beştepe'de fon krizi toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla bir araya geliyor
13:00
Sınav belgesiyle oynanan hakeme “Bahis hesabın var“ denmiş Suç duyurusu ortaya çıktı
Sınav belgesiyle oynanan hakeme "Bahis hesabın var" denmiş! Suç duyurusu ortaya çıktı
12:24
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Sular yükseldi, mahalle göle döndü: Eğitime bir gün ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 15:04:46. #7.13#
SON DAKİKA: Wang Huning Beijing'de 77. yıldönümü resepsiyonunda yurtsever cephe çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei