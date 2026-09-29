Wang Huning Beijing\'de 77. yıldönümü resepsiyonunda yurtsever cephe çağrısı yaptı

BEİJİNG, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang Huning, Çin ulusunun büyük yeniden canlanmasını gerçekleştirmek üzere yurtsever birleşik cepheyi güçlendirmek ve geliştirmek, yurtiçi ve yurtdışındaki Çinlilerin bilgi birikimi ve gücünü bir araya getirmek için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Wang, pazartesi günü Çin'in başkenti Beijing'de, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. yıldönümünü kutlamak üzere düzenlenen resepsiyonda konuştu.

Bu yılın aynı zamanda ÇKP'nin kuruluşunun 105. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, ÇKP'nin devrim, yapılanma ve reform süreçlerinden yeni döneme uzanan dönemde Çin halkını birleştirip halka öncülük etmedeki rolünden övgüyle bahsetti. Wang, izlenen bu yol sayesinde Çin'in modernleşme sürecini kapsamlı şekilde ilerlettiğini, yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirdiğini, halkın refahını güvence altına aldığını ve uluslararası etkisini ve cazibesini önemli ölçüde artırdığını belirtti.

"Tek ülke, iki sistem" ilkesini eksiksiz ve kararlılıkla uygulamaya olan bağlılıklarını yineleyen Wang, Hong Kong ve Makao'nun ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etmenin yanı sıra, bu iki bölgenin ülkenin genel kalkınma sürecine daha iyi entegre olmasını ve bu sürece daha fazla katkıda bulunmasını destekleyeceklerini belirtti.

Wang ayrıca ÇKP'nin Taiwan meselesinin çözümü konusunda yeni dönemde izleyeceği genel politikayı tam olarak uygulamaya koyma, tek Çin ilkesine ve 1992 Mutabakatı'na bağlı kalma, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki işbirliği ve etkileşimi artırma, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçleri kararlılıkla engelleme ve dış müdahaleye karşı çıkma kararlılığını yineledi.

Wang, yurtdışında yaşayan Çinlilerin, ülkeye dönen Çin vatandaşlarının ve yakınlarının birlik olmalarını sağlayıp onları ülkenin kalkınması, Çin kültürünün tanıtılması, ulusal yeniden birleşme ve Çin ile dış dünya arasındaki etkileşim ve işbirliğinin geliştirilmesinde daha büyük rol oynamaya yönlendirmenin önemini de vurguladı.

Resepsiyona Hong Kong, Makao, Taiwan ve yurtdışındaki Çinli topluluklardan yaklaşık 750 temsilci katıldı.

Çin'in Ulusal Günü 1 Ekim'de kutlanıyor.