Wang Yi'den İsveç'e Pragmatik Politika Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Wang Yi'den İsveç'e Pragmatik Politika Çağrısı

Wang Yi\'den İsveç\'e Pragmatik Politika Çağrısı
05.07.2026 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsveç'teki iş çevrelerine Çin ile işbirliğini güçlendirmelerini önerdi.

STOCKHOLM, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İsveçli Wallenberg ailesi ve İsveç iş dünyasına, Çin'e karşı rasyonel ve pragmatik bir politika izlemesi konusunda İsveç hükümetini teşvik etmeyi sürdürmeleri çağrısında bulundu. Wang, bu çabaların, İsveç kamuoyunun Çin'i doğru anlamasına yardımcı olacağını ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik toplumsal desteği güçlendireceğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, İsveç merkezli Investor AB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Jacob Wallenberg ile cumartesi günü Stockholm'de gerçekleştirdiği görüşmede değerlendirmelerde bulundu.

Wallenberg ailesinin Çin ile köklü bağlara sahip olduğunu belirten Wang, ailenin Çin'in reform ve dışa açılım politikasının başlamasının ardından Çin pazarına giren ilk Avrupalı konsorsiyumlardan biri olarak öncü ve örnek bir rol üstlenerek Çin-İsveç ilişkilerine benzersiz katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Wang, "Çin'le işbirliği yapmak fırsatları değerlendirmek, Çin'e yatırım yapmak ise geleceğe yatırım yapmaktır" ifadelerini kullanarak, Wallenberg ailesi dahil olmak üzere İsveçli ve Avrupalı iş çevrelerini, karşılıklı yarar ve kazan-kazan sonuçlar için Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeye davet etti.

Çin ve İsveç'in karşılıklı güveni artırmak, işbirliğine odaklanmak ve ikili ilişkileri sağlıklı gelişme seyrine geri döndürmek için çalıştıklarını belirten Wang, bunun iki ülkedeki tüm sektörlerin ortak çabasını gerektirdiğini vurguladı.

Jacob Wallenberg ise ailesinin 1970'li ve 1980'li yıllarda Çin pazarına girdiğini, Çin'in reform ve dışa açılım sürecine bizzat tanıklık ettiğini, İsveç ile Çin arasında çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliklerine kapsamlı şekilde katılıp süreçten büyük fayda sağladığını belirtti.

Çin'in artmaya devam eden ekonomik rekabet gücü ve uluslararası etkisiyle birlikte önemli kalkınma başarılarına imza attığına işaret eden Wallenberg, Çin ile işbirliğini derinleştirmenin hem İsveç hem de Avrupa için kritik önem taşıdığını söyledi.

Wallenberg, ailesinin Çin'in kalkınma beklentilerine güven duyduğunu ifade ederek, Çin'e yatırım yapmayı, Çin pazarını geliştirmeyi ve Çin'in kalkınma sürecine entegre olmayı sürdürmeye hazır olduklarını belirtti. Wallenberg ayrıca, İsveç-Çin ve Avrupa-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek için de kararlılıkla çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, İsveç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Wang Yi'den İsveç'e Pragmatik Politika Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar F-35 havada bekledi Beyaz Saray çevresinde gizemli anlar! F-35 havada bekledi
Muhteşem maçlar var İşte Dünya Kupası’ndaki son 16 turu eşleşmeleri Muhteşem maçlar var! İşte Dünya Kupası'ndaki son 16 turu eşleşmeleri
Trump’ın Ankara programı netleşti İşte ilk durağı Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı
İran Devrim Muhafızları’nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı İran Devrim Muhafızları'nın gölge lideri aylar sonra cenazede ortaya çıktı
Şahan Gökbakar’dan Deniz Göktaş’ın tutuklanmasına tepki Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı İşsizlik Sigortası Fonu’nda oran yüzde 50’ye çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Seri tacizcinin yeni vukuatı Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti Seri tacizcinin yeni vukuatı! Eşinin yanında esnafa musallat oldu, sonu kötü bitti
Özel mi, Kılıçdaroğlu mu Erdal Beşikçioğlu’ndan sürpriz karar Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Erdal Beşikçioğlu'ndan sürpriz karar
6 ilde “modem dolandırıcılığı“ operasyonu: 31 kişi tutuklandı 6 ilde "modem dolandırıcılığı" operasyonu: 31 kişi tutuklandı
Pilot maaş bordrosunu paylaştı Kazancı dudak uçuklattı Pilot maaş bordrosunu paylaştı! Kazancı dudak uçuklattı

15:38
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia Macron’dan Türkiye talimatı geldi
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi
15:10
NATO Zirvesi öncesi Putin’den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
NATO Zirvesi öncesi Putin'den üniformalı mesaj: Sonuna kadar gideceğiz
15:03
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası’nın az gollü geçmesi
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi
14:44
Kuyumcularda yeni dönem Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
Kuyumcularda yeni dönem! Sahte altın artık saniyeler içinde tespit ediliyor
14:23
Mert Hakan Yandaş’tan olay karar Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
Mert Hakan Yandaş'tan olay karar! Asgari ücretle yeni sözleşme imzaladı
13:55
Resmen açıklandı Almanya Milli Takımı’nda Klopp dönemi başlıyor
Resmen açıklandı! Almanya Milli Takımı'nda Klopp dönemi başlıyor
13:50
Bir ilk yaşanıyor İşte Özgür Özel’in masasındaki anket sonuçları
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları
13:28
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
12:32
Yunanistan’dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz
12:03
Hamaney’in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı Yeni lider yoktu
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu
11:34
Diyarbakır’da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Diyarbakır'da turistler sıcak havadan korunmak için camilere sığındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2026 16:06:35. #7.13#
SON DAKİKA: Wang Yi'den İsveç'e Pragmatik Politika Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.