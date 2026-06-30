Wang Yi İskandinavya'yı Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Wang Yi İskandinavya'yı Ziyaret Edecek

Wang Yi İskandinavya\'yı Ziyaret Edecek
30.06.2026 14:24
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2-8 Temmuz tarihlerinde İskandinav ülkelerini ziyaret edecek.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi, 2-8 Temmuz tarihlerinde Danimarka, İsveç, Finlandiya ve Norveç'i ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, salı günü yaptığı açıklamada ziyaretlerin Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ve Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'nin daveti üzerine gerçekleştirileceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

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