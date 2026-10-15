Wang Yi, Lavrov\'la Bakü\'de görüşüp Rusya\'yı Devlet Duması seçimleri için tebrik etti

BAKÜ, 15 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günkü görüşmede, başarıyla gerçekleştirilen Devlet Duması seçimlerinden dolayı Rusya'yı tebrik ettiklerini söyledi.

Wang, iki ülke liderlerinin mayıs ve ağustos aylarında gerçekleştirdiği verimli görüşmelerin, yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının üst düzeyde gelişimini sürdürmesine yön verdiğini belirtti.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı'nın gelecek ay Çin'in Shenzhen kentinde düzenleneceğini hatırlatan Wang, Rusya ve diğer tarafların desteğiyle APEC "Çin Yılı" kapsamında verimli sonuçlar elde edileceğine inandığını belirtti. Wang ayrıca, tüm tarafların Asya-Pasifik topluluğunun inşasına yönelik tarihi süreci yeniden canlandırmak ve bölgedeki kalkınma ile işbirliğine güçlü bir ivme kazandırmak için birlikte çalışacağına olan güvenini dile getirdi.

Avrasya kıtasının geniş bir coğrafyaya yayıldığını ve farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirten Wang, bölge ülkelerinin barış ve istikrarı korumak ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmek istediğini söyledi.

Wang, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi'ne de değinerek Çin'in gerçek çok taraflılığı hayata geçirmek ve küresel yönetişimin iyileştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Rusya'nın da aralarında bulunduğu CICA'ya üye ülkelerle yakın işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Lavrov ise iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Rusya ve Çin'in ikili ilişkilerini ve çeşitli alanlardaki işbirliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü, bu süreçte her iki ülkenin temel çıkarlarına hizmet eden önemli sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Lavrov, Çin'in APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na başarıyla ev sahipliği yapmasını tam olarak desteklediklerini belirtti. İki ülkenin uluslararası meselelerde benzer tutumlar sergilediğine işaret eden Lavrov, Birleşmiş Milletler, G20, APEC ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyonu daha da güçlendirmeye ve uluslararası hakkaniyet ile adaleti ortaklaşa savunmaya hazır olduklarını vurguladı.

İki taraf ayrıca Çin ve Rusya arasındaki üst düzey etkileşimler ile uluslararası ve bölgesel meselelerde izlenecek tutumları ele alarak yeni mutabakatlara vardı.