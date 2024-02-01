Washington\'da Gazze\'ye Destek Gösterisi: ABD\'nin İsrail\'e Yardımı Kesilsin

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ABD'nin başkenti Washington'da, Gazze'de acil ateşkes için toplanan çok sayıda gösterici, trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde bazı anayolları kapatarak taleplerini dile getirdi.

Gruptakiler, ellerinde Filistin'e ve Gazze'ye destek pankartlarıyla gösteri yaptı.

Başkentin önemli sembollerinden Union Station etrafında toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Sessizliğinizi görüyoruz, şimdi ateşkes", " İsrail'e tüm yardımı kesin" ve "Gazze'deki ablukayı derhal kaldırın" yazılı pankartlar taşıdılar.

Sean Blackman adlı gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin her yıl İsrail'e milyarlarca dolar kaynak aktardığını ve bu şekilde "Filistinlilere yapılan soykırıma yardımcı olduğu" görüşünü dile getirdi.

Shireen Awad adlı gösterici de Gazze'deki katliamlara artık dur demenin çoktan zamanının geldiğini vurgulayarak, "26 binden fazla Filistinli katledildi, yeter artık, buna derhal son verilsin." şeklinde konuştu.

Göstericiler daha sonra bazı ana yolları trafiğe kapatırken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.