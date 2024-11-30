WCK, İsrail Saldırısı Sonrası Gazze'deki Yardım Faaliyetlerini Askıya Aldı - Son Dakika
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WCK, İsrail Saldırısı Sonrası Gazze'deki Yardım Faaliyetlerini Askıya Aldı

Dünya Merkez Mutfağı, İsrail'in saldırısında 3 çalışanını kaybederek Gazze'deki yardımlarını durdurdu.

30.11.2024 22:48
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ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK), İsrail'in hava saldırısında 3 çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından, Gazze Şeridi'ndeki yardım faaliyetlerini askıya aldı.

Dünya Merkez Mutfağından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de kuruluşumuzda çalışan iş arkadaşlarımızı taşıyan bir aracın İsrail hava saldırısına maruz kaldığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Tasavvur sınırlarımızı aşan bu zor dönemde kalbimiz meslektaşlarımız ve aileleriyle birlikte." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun araçtakilerden birinin 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamada, kuruluşun araçtaki kişilerle ilgili "iddia edilen bağlantılar hakkında bilgisi olmadığını" kaydetti.

Açıklamada, "Bu elim olay nedeniyle Gazze'deki faaliyetlerimizi geçici olarak askıya aldığımızı duyuruyoruz." denildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef almıştı. Saldırı sonucu araçta bulunan Dünya Merkez Mutfağı çalışanlarından 3 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, İsrail bombardımanı sonucu çevrede de büyük hasar meydana geldiğini, yoldan geçen iki kişinin de patlama sonucu yaşamını yitirdiğini aktarmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) görevlisi Yasmina Guerda, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 200'den fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Güvenlik, İsrail, Sağlık, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel WCK, İsrail Saldırısı Sonrası Gazze'deki Yardım Faaliyetlerini Askıya Aldı - Son Dakika

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