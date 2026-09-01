WFP: Gazze'de açlık tehdidi büyüyor, yıl sonuna kadar yardım gelmezse nüfusun yüzde 90'ı akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
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WFP: Gazze'de açlık tehdidi büyüyor, yıl sonuna kadar yardım gelmezse nüfusun yüzde 90'ı akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabilir

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Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Shaun Hughes, Gazze'de nüfusun üçte ikisinin hala acil durum seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, yıl sonuna kadar ek yardım gelmezse insanların yüzde 90'ının yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayabileceği uyarısında bulundu. Hughes, ayrıca Batı Şeria'da işsizliğin 2023'ten bu yana iki kattan fazla artarak yüzde 30'a ulaştığını ve yaklaşık bir milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığını ifade etti.

Dünya Gıda Programı (WFP) Filistin Direktörü Shaun Hughes, " Gazze'de nüfusun 3'te 2'si hala acil durum seviyesinde açlıkla karşı karşıya. Yıl sonuna kadar ek yardım gelmezse insanların yüzde 90'ı yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşılaşabilir." dedi.

Hughes, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

WFP'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yardım ettiği insan sayısını yarıya indirmek zorunda kaldığını vurgulayan Hughes, buna karşılık ihtiyaçların ise 2 yıl öncesine göre iki katına çıktığını kaydetti.

Hughes, "Ekim 2023'ten bu yana, yoğunlaşan (yasa dışı) yerleşimci şiddeti, uzayan ve tırmanan İsrail askeri operasyonları, ciddi hareket kısıtlamaları, yıkımlar ve Batı Şeria'daki yaygın yerinden edilme, Filistinlilerin geçim kaynaklarını aşındırdı ve gıda güvensizliğinin artmasına neden oldu." dedi.

Batı Şeria'da geniş kapsamlı ve yıkıcı bir ekonomik kriz yaşandığına vurgu yapan Hughes, işsizliğin 2023'ten bu yana iki kattan fazla artarak yüzde 30'a ulaştığını söyledi.

Daha önce kendi geçimini sağlayabilen ailelerin şimdi inanılmaz zorluklarla karşı karşıya kaldığına şahit olduğunun altını çizen Hughes, "Batı Şeria genelinde yaklaşık bir milyon kişi, yani nüfusun 4'te 1'inden fazlası gıda güvensizliği yaşıyor. 2 yıl önce bu rakam yüzde 11'di." dedi.

Hughes, WFP'nin nakit yardımı nedeniyle buradaki gıda yardımı oranını azaltmak zorunda kaldığını vurguladı.

Gazze'de durumun acımasız ve istikrarsız olmaya devam ettiğini kaydeden Hughes, (İsrail'in) hava saldırıları ve bombalamalarının arttığına değindi.

Hughes, saldırılardan WFP'nin depolarının da etkilendiğini ve hasar gördüğünü vurgulayarak, birçok bölgede insanların tarım yapması, evlerine ve iş yerlerine erişmesi için güvenli bir ortamın olmadığına değindi.

Gazze Şeridi genelindeki fırınların yedek parça veya yakıtları tükendiği için çalışmakta zorlandığının altını çizen Hughes, şu şekilde konuştu:

"İsrailli yetkililer bu malzemelerin Gazze'ye yeterli miktarda girmesine izin vermeli. Gazze'de nüfusun 3'te 2'si hala acil durum seviyesinde açlıkla karşı karşıya. Yıl sonuna kadar ek yardım gelmezse insanların yüzde 90'ı yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşılaşabilir."

Hughes, dünyanın dikkatini Filistin'den uzaklaştırma tehlikesine de değinerek, Filistinlilerin ihtiyaçlarının her zamanki kadar çok olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WFP: Gazze'de açlık tehdidi büyüyor, yıl sonuna kadar yardım gelmezse nüfusun yüzde 90'ı akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: WFP: Gazze'de açlık tehdidi büyüyor, yıl sonuna kadar yardım gelmezse nüfusun yüzde 90'ı akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
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