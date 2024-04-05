World Central Kitchen, Gazze'deki saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı - Son Dakika
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World Central Kitchen, Gazze'deki saldırıya ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı

Kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen İsrail hava saldırısında 7 üyesinin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı. WCK, saldırıların kasti şekilde yapılıp yapılmadığı veya uluslararası hukuku ihlal edip etmediği meselesini de içeren bir soruşturma talep etti.

05.04.2024 10:36  Güncelleme: 10:39
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GAZZE, 5 Nisan (Xinhua) -- Kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK), Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen İsrail hava saldırısında 7 üyesinin öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısı yaptı.

WCK, Perşembe günü internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, Pazartesi günü öldürülen yardım çalışanlarının Avustralya, Kanada/ABD (çifte vatandaş), Gazze, Polonya ve İngiltere vatandaşı olduklarını belirtti.

Kuruluş, açıklamasında Avustralya, Kanada, ABD, Polonya ve İngiltere hükümetlerinden, bu saldırılara yönelik bağımsız bir üçüncü taraf soruşturması talep etme konusunda kendilerine destek vermelerini istedi.

Soruşturmanın, saldırıların "kasti şekilde yapılıp yapılmadığı veya uluslararası hukuku ihlal edip etmediği" meselesini de içermesi gerektiğini vurgulayan WCK, İsrail hükümetinden saldırılarla ilgili olabilecek her türlü belge, iletişim, video ve ses kayıtları ile diğer materyalleri vakit geçirmeksizin muhafaza altına almasını istediğini kaydetti.

Açıklamada, "gerçekte ne olduğunu belirlemenin, şeffaflığı ve sorumluların hesap vermesini sağlamanın ve insani yardım çalışanlarına yönelik başka saldırıları önlemenin tek yolunun bağımsız soruşturma olduğu" belirtildi.

Yardım çalışanlarının öldürülmesinin sorumluluğunu Salı günü üstlenen İsrail, saldırıyı "ordu güçlerinin kasıtsız şekilde sivillere zarar verdiği trajik bir olay" olarak niteleyerek "savaşta böyle şeyler olur" ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in iddialarını sert bir dille eleştiren WCK ise yazılı açıklamada saldırının, sivilleri taşıyan ve WCK'ya ait olduğu belli olan üç aracı hedef alan birden fazla hava saldırısından müteşekkil "askeri bir saldırı" olduğunu vurguladı.

Yardım çalışanlarının naaşları, defnedilmek üzere Çarşamba günü Refah Sınır Kapısı üzerinden nakledildi. Yardım çalışanlarına yönelik saldırı Birleşmiş Milletler, uluslararası toplum, Arap ülkeleri ve yerel topluluklar tarafından kınandı.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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