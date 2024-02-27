WOW- Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'un üçüncü edisyonu 2-3 Mart'ta Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek.
Yapılan yazılı açıklamaya göre festival, British Council tarafından, Beykoz Kundura ortaklığı ve Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek.
Festival bu yıl, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinin yürüttüğü "Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirme Stratejisi"nin uygulanmasına destek olmak ve Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından destekleniyor.
Etkinliğin programlaması, WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun tarafından hazırlandı.
Asena Günal, Beril Sarıaltun, Buse Yıldırım, Hatiye Garip, Nurcan Baysal, Özlem Ece, Rümeysa Çamdereli, Seçil Epik ve Su Başbuğu festivalin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
İl Spor Güvenlik Kurulu, Pazar günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisine 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.
Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oranları açıklandı. Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39, Galatasaray'ın kazanma ihtimaline ise 1.64 oran verildi. Berabere bitme olasılığına ise 3.49'luk oran belirlendi.
Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi.
Daha önce yaptığı açıklamada televizyon tarihine damga vuran programı Beyaz Show'un geri döneceğini söyleyen Beyazıt Öztürk, çekimlerin nisan ayında başlayacağını ve sürprizlerin olacağının müjdesini verdi.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Nassr ile Al-Shabab'ın karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun rakip takım taraftarının Messi tezahüratları sonrası tribünlere yaptığı hareket başına iş açtı.
Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bazı il ve ilçelerde ise yılın en soğuk günleri yaşanıyor. Son olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde termometreler eksi 32 dereceyi gördü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde zabıta memuru Erdal Vuran kendisine mobbing uyguladığı gerekçesiyle tartışma yaşadığı meslektaşı İsmail Kanmaz'ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı. Kanmaz kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Erdal Vuran gözaltına alındı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan MKE Ankaragücü, sosyal medya hesabından hakem kararlarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Türk futbolunun birkaç takımdan ibaret olmadığını hatırlatıyoruz. Adalet istiyoruz" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golleri atan Kerem Aktürkoğlu, eski Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in övgüsünü kazandı. Gomis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kerem Aktürkoğlu'nun gelişimini ve başarısını takdir etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?