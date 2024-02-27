WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika
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WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da düzenlenecek

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul\'da düzenlenecek

WOW-Dünya Kadınlar Festivali, İstanbul'un üçüncü edisyonu olan etkinlik, 2-3 Mart tarihlerinde Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek. Festival, British Council tarafından, Beykoz Kundura ortaklığı ve Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek. Festival, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenerek, 'Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirme Stratejisi'ni uygulamaya koymak ve Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla düzenleniyor. Etkinliğin programlaması, WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun tarafından hazırlandı. Festivalin danışma kurulu üyeleri arasında Asena Günal, Beril Sarıaltun, Buse Yıldırım, Hatiye Garip, Nurcan Baysal, Özlem Ece, Rümeysa Çamdereli, Seçil Epik ve Su Başbuğu yer alıyor.

27.02.2024 15:41  Güncelleme: 15:43
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WOW- Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'un üçüncü edisyonu 2-3 Mart'ta Beykoz Kundura'da gerçekleştirilecek.

Yapılan yazılı açıklamaya göre festival, British Council tarafından, Beykoz Kundura ortaklığı ve Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek.

Festival bu yıl, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliğinin yürüttüğü "Kadın ve Kız Çocuklarını Güçlendirme Stratejisi"nin uygulanmasına destek olmak ve Uluslararası Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak amacıyla Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği tarafından destekleniyor.

Etkinliğin programlaması, WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra Aysun tarafından hazırlandı.

Asena Günal, Beril Sarıaltun, Buse Yıldırım, Hatiye Garip, Nurcan Baysal, Özlem Ece, Rümeysa Çamdereli, Seçil Epik ve Su Başbuğu festivalin danışma kurulu üyeleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'da düzenlenecek - Son Dakika

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