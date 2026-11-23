WSJ, Amodei'nin yapay zeka işsizliğine video oyunlarını önerdiğini iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
WSJ, Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka işsizliğinin yol açtığı siyasi çekişmelere çözüm olarak sürükleyici video oyunları oynamayı önerdiği iddiasına yer verdi. The Verge ise haberi, video oyunlarının kitleleri sakinleştirebileceği öne sürülerek duyurdu.
Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'nin, yapay zeka nedeniyle ortaya çıkan işsizlik sorununun yol açtığı siyasi çekişmelere çözüm olarak insanların sürükleyici video oyunları oynamasını önerdiği iddia edildi.
The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, yapay zeka şirketi Anthropic'in CEO'su Dario Amodei'yi konu alan haber yayımladı.
Haberde, Amodei'nin çalışma arkadaşlarıyla yaptığı tartışmalarda, yapay zeka nedeniyle ortaya çıkan işsizlik sorununun yol açtığı siyasi çekişmelere çözüm olarak insanların sürükleyici video oyunları oynamasını önerdiği iddiasına yer verildi.
Teknoloji haberleri yapan The Verge internet sitesi de WSJ'nin haberini "Dario Amodei, yapay zekanın işlerini almasının ardından video oyunlarının kitleleri sakinleştirebileceğini önerdiği öne sürüldü." şeklinde yorumladı.
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