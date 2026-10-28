WSJ'ye göre ABD, bazı Körfez ülkelerini 3 Kasım sonrası saldırılara karşı uyardı - Son Dakika
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WSJ'ye göre ABD, bazı Körfez ülkelerini 3 Kasım sonrası saldırılara karşı uyardı

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WSJ, ABD'nin bazı Körfez ülkelerine 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğunu ileri sürdü. Haberde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığına dair yeni emareler bulunduğu öne sürüldü.

ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair yeni emareler bulunduğu iddia edildi.

Haberde, iki ülke arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden yürütülen iletişimin, İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığı ihtimalini güçlendirdiği öne sürüldü.

Washington yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek Kongre ara seçimlerinden sonra kısa ama yoğun olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.

Bölgedeki ABD güçlerinin mühimmatlarını stokladığı ve savaş uçaklarının saldırılara hazırlandığı ileri sürülen haberde, ilave bir uçak gemisi taarruz grubu ile deniz piyade birliğinin, Orta Doğu'da faaliyet gösteren yaklaşık 20 savaş gemisine gelecek ay katılabileceği öne sürüldü.

CNN'in haberinde, Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, Başkan Donald Trump'tan emir almalarının ardından 96 saat içinde İran'a karşı yeni ve potansiyel büyük saldırılar başlatmaya hazır olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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