Wushu Şampiyonu Buket Kaya Kazada Hayatını Kaybetti
Wushu Şampiyonu Buket Kaya Kazada Hayatını Kaybetti

Wushu Şampiyonu Buket Kaya Kazada Hayatını Kaybetti
13.03.2026 15:51
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu Buket Kaya'nın (21), TIR'a arkadan çarpan otomobilde ölümüyle ilgili tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye olan sürücü Ramazan Öner (27), tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, ehliyetine 9 ay süre ile el konuldu.

Kaza, 22 Ekim 2023'te saat 23.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ramazan Öner yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonu milli sporcu Buket Kaya öldü, Ramazan Öner ile M.T. ise yaralandı. TIR şoförü K.Ö. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, tedavisinin ardından gözaltına alınan Ramazan Öner tutuklandı. 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alan, Ekim 2022'de de Balkan Şampiyonu olan Buket Kaya, Talas ilçesinde toprağa verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyle Ramazan Öner hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

4 MİLYON TL KARŞILIĞINDA UZLAŞTILAR

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Ramazan Öner'in avukatı ise olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, müvekkilinin ailesinin hem mağdur M.T. hem de ölen Kaya'nın ailesinin maddi ve manevi sürekli yanlarında olduğunu söyledi. Sanık avukatı ayrıca soruşturma aşamasında kendisinin de var olduğu bir ortamda yapılan protokolle Buket Kaya'nın ailesine müvekkilinin ailesi tarafından 4 milyon TL uzlaşma ödemesi yapıldığını ve bu durumun yapılan protokolle kayıt altına alındığını, ailenin de şikayetini geri çektiğini söyledi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık Ramazan Öner'in cezaevinde kaldığı süre ve tarafların şikayetçi olmaması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Ramazan Öner ile avukatı hazır bulundu. Müşteki ve mağdur taraflar ise duruşmaya katılmadı. Son sözleri sorulan sanık Öner, "Pişmanım. Böyle olsun istemezdim. Vicdanen de rahat değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Öner'i, 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan önce 4 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında 'iyi hal' indirimi uygulayarak, cezasını 3 yıl 10 aya düşürdü. Heyet, sanığın ehliyetine de 9 ay süre el konulmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Kayseri, Avrupa, Trafik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.