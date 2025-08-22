X-37B Uzay Uçağı Yeni Görevine Başladı - Son Dakika
X-37B Uzay Uçağı Yeni Görevine Başladı

22.08.2025 09:43
ABD Uzay Kuvvetleri, X-37B insansız uçağını uzaya fırlatarak yeni testler yapacak.

ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing şirketi tarafından üretilen X-37B insansız uçağını yeni görevi için uzaya yolladı.

ABD Uzay Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, insansız uzay uçağının, SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden gönderildiği duyuruldu.

Fırlatılan X-37B uzay uçağı, Dünya görüngesinde lazer iletişimi ve GPS olmadan güvenli seyrüsefer teknolojilerini test edecek.

Gizli görevler ve bilimsel deneyler icra edecek uçağın yörüngede ne kadar kalacağı ise henüz bilinmiyor.

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 7 uzay görevi icra etmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı.

Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak da 780 gün kalmıştı.

Mayıs 2020'de fırlatılan altıncı uçak, yörüngede 908 gün kaldıktan sonra Kasım 2022'de Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapmıştı. Bu, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçmişti.

Son olarak Aralık 2023'te fırlatılan yedinci uçak ise yörüngede 434 gün kalmıştı.

Kaynak: AA

