xAI Şirketine Uygunsuz İçerik Davası

20.03.2026 10:40
Elon Musk'a ait xAI'nin görüntü üretme araçları, 3 genç tarafından dava edildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde, milyarder iş insanı Elon Musk'a ait xAI şirketine görüntü üretme araçlarıyla gerçek fotoğrafları uygunsuz içerikli hale getirdiği gerekçesiyle dava açıldı.

Tennessee'de lisede öğrenim gören 3 genç, xAI şirketinin merkezinin bulunduğu California eyaletinde şirkete toplu dava açtı.

Dava dilekçesinde, reşit olmayan ya da müstehcen içerikli görüntüleri oluşturulduğunda reşit olmayan binlerce mağdurun temsil edilmesinin amaçlandığına işaret edildi.

Dilekçede, davacı mağdurlardan birinin Aralık 2025'te anonim şekilde uygunsuz görüntülerinin sosyal medya platformunda dolaşıma girdiği belirtildi.

Söz konusu mağdurun bir video ve dört görüntüde yüzünün ve vücudunun cinsel içerikli hale getirildiği aktarılan dilekçede, görüntüleri dağıtan kişinin mağduru tanıdığı ve xAI'ın görüntü üretme araçlarını kullanarak gerçek fotoğraflarını müstehcen şekilde değiştirdiği ifade edildi.

Dilekçede, görüntüleri dağıttığı iddia edilen kişinin, diğer 2 davacı dahil 18 kişiye ait fotoğrafları da uygunsuz görüntülere dönüştürdüğü, bu kişinin xAI teknolojisini lisanslayan bir uygulama kullandığı veya Grok'a erişimi başka bir şekilde satın aldığı kaydedildi.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların, Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görseller üretmesini istediği "sosyal medya akımına" ülkelerden tepkiler gelmişti.

Hindistan, 2 Ocak'ta X'e konu hakkında "kapsamlı inceleme yapma" talimatını vermişti.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Endonezya, 10 Ocak'ta üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle Grok'u geçici engellemişti.

Malezya, X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğunun bulunduğunu vurgulamış, 11 Ocak'ta da Grok'a erişimi, yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığı gerekçesiyle geçici olarak kısıtlamıştı.

İngiltere'de dijital yayınları, radyo, televizyon ve basılı yayınları denetleyen İletişim Ofisi (Ofcom) 12 Ocak'ta Grok'ta üretilen görüntüler nedeniyle resmi soruşturma başlatmıştı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ofcom soruşturmasına tam destek verdiklerine işaret etmişti.

Japonya hükümeti, 16 Ocak'ta Grok'un ürettiği müstehcen içeriklere karşı önlem alınması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

