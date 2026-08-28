Xi Jinping'den Kırgızistan'a Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi Jinping'den Kırgızistan'a Stratejik Ortaklık Vurgusu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan ile ilişkilerin gelişimine dair makale yazdı.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin- Kırgızistan ilişkilerinin iyi komşuluk ve dostluktan stratejik ortaklığa, ardından yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığa doğru tarihi bir sıçrama kaydettiğini belirtti.

Xi, Orta Asya ülkesine yapacağı devlet ziyareti öncesinde Kırgız medya kuruluşlarında yayımlanan imzalı bir makale kaleme aldı.

Xi makalesinde, Çin ve Kırgızistan'a iyi komşuluk ve dostluğu pekiştirme, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalma, geleneksel dostluğu sürdürme ve çok taraflılığı savunma çağrısı yaptı.

İki ülkeden yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini temel alarak tatbiki işbirliğinin niteliğini ve kapsamını artırmalarını isteyen Xi, Çin ve Kırgızistan'a birlikte çalışarak ikili ilişkilerde yüksek kaliteli kalkınmanın yeni bir sayfasını açma çağrısında bulundu.

Xi ayrıca, Çin ve Kırgızistan'ın hegemonyacı zihniyete, tek taraflılığa ve bloklar arası çatışmalara kararlılıkla karşı çıkması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Kırgızistan, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping'den Kırgızistan'a Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak 5 değişiklik yolda Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok Bir dönem kapış kapış satılıyordu, şimdi raflarda yüzüne bakan yok
Fenerbahçe, Avrupa’da Galatasaray’ı arkasına aldı Fenerbahçe, Avrupa'da Galatasaray'ı arkasına aldı
Gölbaşı’nda 6 CHP’li meclis üyesi AK Parti’ye geçti Gölbaşı'nda 6 CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti
Nepal’deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular Nepal'deki felakette dehşet anları kamerada: Son anda kurtuldular
Arda Turan, Fenerbahçe’ye rakip oldu Arda Turan, Fenerbahçe'ye rakip oldu

17:03
“Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor“ sorusunu Özgür Özel’den bomba yanıt
"Kılıçdaroğlu baba ne yapıyor?" sorusunu Özgür Özel'den bomba yanıt
16:20
Oğuz Çetin’den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
Oğuz Çetin'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran transfer sözleri
16:06
Uçak indi Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da
Uçak indi! Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
15:58
AK Parti’den erken seçim çıkışı İşte Erdoğan’ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
AK Parti'den erken seçim çıkışı! İşte Erdoğan'ın yeniden adaylığı için üzerinde durulan formül
15:53
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı İşte ilk ifadesi
Manifest grubunun menajeri Tolga Akış tutuklandı! İşte ilk ifadesi
15:27
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek
Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 17:07:14. #7.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping'den Kırgızistan'a Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement