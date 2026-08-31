Xi Jinping Kırgızistan\'da

BİŞKEK, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un daveti üzerine devlet ziyaretinde bulunmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e ulaştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi, Xi ve eşi Peng Liyuan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Yerel geleneklerin ön plana çıktığı karşılama töreninde Kırgız gençler, Xi ve eşi Peng Liyuan'a geleneksel hamur işleri ve bal ikram etti.

Xi ve eşi, kırmızı halıda Caparov ve eşiyle birlikte yürürken çeşitli Kırgız kültürel gösterilerini izledi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, geleneksel müzik aletleri, savaşçılar ve atlılar gibi Kırgız kültürüne ait unsurlar hakkında Xi'ye bilgi verdi.