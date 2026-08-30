Xi Jinping Kırgızistan ve Mısır'a Ziyaret Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek 2026 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak ve Kırgızistan ile Mısır'a devlet ziyaretlerinde bulunmak üzere pazar günü Beijing'den ayrıldı.

Ziyaretler, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetleri üzerine gerçekleşiyor.

Xi'nin heyetinde eşi Peng Liyuan, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Cai Qi ile ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi yer alıyor.