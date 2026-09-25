Xi ve Trump, Beyaz Saray'da 2. Dünya Savaşı ittifakını ve Uçan Kaplanlar'ı andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Xi ve Trump, Beyaz Saray'da 2. Dünya Savaşı ittifakını ve Uçan Kaplanlar'ı andı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Xi ve Trump, Beyaz Saray\'da 2. Dünya Savaşı ittifakını ve Uçan Kaplanlar\'ı andı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da konuk etti. İki lider 2. Dünya Savaşı'ndaki Çin-ABD ittifakını yad ederken, Xi Hump Hava Rotası'nı, Trump ise Uçan Kaplanlar pilotlarını gündeme getirdi; savaş anıları canlandı.

WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin ve ABD güçlerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı müttefik olarak mücadele etmesinin üzerinden 80 yılı aşkın süre geçerken, iki ülke liderleri savaş yıllarında kurulan bağları Washington'da anarak bu ortak mücadele mirasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırlarken, Xi iki halkın faşist saldırganlığa karşı omuz omuza mücadele ettiği dönemi hatırlattı. Böylece savaş döneminin gölgesinde kalan ortak hatıralar yeniden canlandı.

İki ülke arasındaki ortak tarihi mirasa atıfta bulunan Xi, savaş zamanında kurulan derin bağlara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Xi, "Çinliler ve Amerikalılar, 2. Dünya Savaşı sırasında faşist saldırganlığa karşı omuz omuza savaştı. Çin halkı da ABD halkı da tarihin bu dönemini hiçbir zaman unutmadı" dedi.

ABD ve Çin'in 2. Dünya Savaşı'nda müttefik olarak yan yana savaştığını hatırlatan Trump da iki ülkenin ortak savaş geçmişine dikkat çekti. Trump, "Tarih boyunca ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmemiz, engin okyanuslara, aradaki muazzam mesafelere ve pek çok farklılığa rağmen halklarımızı birbirine bağladı, hatta 2. Dünya Savaşı'nda bizi müttefik yaptı" diye konuştu.

Trump, o dönemde Çin Hava Kuvvetleri'ne destek vermek üzere bir araya gelen ve "Uçan Kaplanlar" olarak bilinen Amerikan Gönüllü Grubu pilotlarının, Japon işgaline karşı Çinli asker ve sivillerle birlikte mücadele ederken gösterdikleri cesaretten övgüyle söz etti.

Trump ayrıca, ABD Deniz Piyadeleri'nin Çin halkıyla temasları sonucunda benimsediği Çince "gung ho" ifadesinin bugün piyadeler arasında hala kullanıldığını belirtti.

Trump, "Deniz piyadeleri bunu büyük bir coşku ifadesi olarak kullanıyor, ancak kelime Çince'de birlikte çalışmak anlamına geliyor" dedi.

"Gung ho" ifadesinin kökeni, Çin'in savaş dönemindeki mücadelesini desteklemek amacıyla 1930'ların sonlarında başlatılan Çin Sanayi Kooperatifleri girişimine dayanıyor. Bu girişim, "Gung Ho" hareketi olarak da biliniyor.

Trump, "Halklarımız o savaşı kazanmak için nasıl birlikte çalıştıysa, Cumhurbaşkanı Xi ve ben de iki ülke için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Xi, Trump'ın perşembe akşamı kendisi onuruna düzenlediği devlet yemeğinde Hump Rotası'nın hikayesini anlattı.

Xi, "Çin ve ABD halkları 80 yılı aşkın süre önce Japon militarist saldırganlara karşı omuz omuza mücadele etti. Himalayalar üzerinden geçen ünlü Hump Hava Rotası'nı birlikte açtık. Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı sırasında Çinli askerler ve siviller, yüz binlerce Çinlinin hayatı pahasına yüzlerce ABD'li pilotu kurtardı" dedi.

Uçan Kaplanlar, Himalayalar üzerinden geçen ve savaş döneminde Çin için hayati önem taşıyan bir hava koridoru olan Hump Rotası'nın açılmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oldu. Rota, 1942'den 1945'e kadar müttefiklerin Japonya'ya karşı direnen Çin'e ikmal malzemeleri ulaştırdığı önemli bir güzergah olarak kullanıldı.

Savaş dönemindeki Çin-ABD ittifakına Washington'da yapılan bu vurgu, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Trump ile görüşmesinden yalnızca iki gün sonra geldi. Takaiçi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Trump ile bir araya gelmişti.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDonald TrumpABD BaşkanıBeyaz SarayXi JinpingPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar 8 şüpheli yakalandı TOKİ arsasıyla 90 milyon lira vurgun yaptılar! 8 şüpheli yakalandı
Girne’de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı Girne'de batan gemideki tüm alanlara ulaşıldı, başka naaş bulunamadı
Çocuklar Duymasın’ın Tolga’sı yıllar sonra ortaya çıktı Meğer 3 ay cezaevinde kalmış Çocuklar Duymasın'ın Tolga'sı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer 3 ay cezaevinde kalmış
22:27
SPK düğmeye bastı 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
SPK düğmeye bastı! 13 kişi ve kuruluşa 2 yıllık işlem yasağı
21:45
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
20:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın
20:29
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
Anne Yarısı dizisi ortalığı karıştırdı! İzleyiciden “Enişte-baldız ilişkisi istemiyoruz” tepkisi
20:10
Mekke İttifakı’nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
Mekke İttifakı'nda kritik toplantı: Üç ülkenin genelkurmay başkanları katıldı
20:02
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
Dev banka altının zirve yapacağı tarihi de rakamı da açıkladı
19:24
İstanbul’da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
İstanbul'da sokak ortasında korku dolu anlar: İlkokul öğrencilerini bıçakla kovaladı
18:46
Yunanistan’da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
Yunanistan'da seferberlik paniği: 100 bin kişiye aynı mesaj gitti, ülke ayağa kalktı
18:40
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllar önceki teklifini açıkladı Davutoğlu’na ateş püskürdü
Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önceki teklifini açıkladı! Davutoğlu'na ateş püskürdü
18:24
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
AYM önünde intihar girişiminde bulunan emekli polisten acı haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 22:32:07. #7.12#
SON DAKİKA: Xi ve Trump, Beyaz Saray'da 2. Dünya Savaşı ittifakını ve Uçan Kaplanlar'ı andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei