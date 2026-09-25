Xi ve Trump, Beyaz Saray\'da 2. Dünya Savaşı ittifakını ve Uçan Kaplanlar\'ı andı

WASHINGTON, 25 Eylül (Xinhua) -- Çin ve ABD güçlerinin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya karşı müttefik olarak mücadele etmesinin üzerinden 80 yılı aşkın süre geçerken, iki ülke liderleri savaş yıllarında kurulan bağları Washington'da anarak bu ortak mücadele mirasını yeniden gündeme taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i Beyaz Saray'da ağırlarken, Xi iki halkın faşist saldırganlığa karşı omuz omuza mücadele ettiği dönemi hatırlattı. Böylece savaş döneminin gölgesinde kalan ortak hatıralar yeniden canlandı.

İki ülke arasındaki ortak tarihi mirasa atıfta bulunan Xi, savaş zamanında kurulan derin bağlara ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Xi, "Çinliler ve Amerikalılar, 2. Dünya Savaşı sırasında faşist saldırganlığa karşı omuz omuza savaştı. Çin halkı da ABD halkı da tarihin bu dönemini hiçbir zaman unutmadı" dedi.

ABD ve Çin'in 2. Dünya Savaşı'nda müttefik olarak yan yana savaştığını hatırlatan Trump da iki ülkenin ortak savaş geçmişine dikkat çekti. Trump, "Tarih boyunca ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmemiz, engin okyanuslara, aradaki muazzam mesafelere ve pek çok farklılığa rağmen halklarımızı birbirine bağladı, hatta 2. Dünya Savaşı'nda bizi müttefik yaptı" diye konuştu.

Trump, o dönemde Çin Hava Kuvvetleri'ne destek vermek üzere bir araya gelen ve "Uçan Kaplanlar" olarak bilinen Amerikan Gönüllü Grubu pilotlarının, Japon işgaline karşı Çinli asker ve sivillerle birlikte mücadele ederken gösterdikleri cesaretten övgüyle söz etti.

Trump ayrıca, ABD Deniz Piyadeleri'nin Çin halkıyla temasları sonucunda benimsediği Çince "gung ho" ifadesinin bugün piyadeler arasında hala kullanıldığını belirtti.

Trump, "Deniz piyadeleri bunu büyük bir coşku ifadesi olarak kullanıyor, ancak kelime Çince'de birlikte çalışmak anlamına geliyor" dedi.

"Gung ho" ifadesinin kökeni, Çin'in savaş dönemindeki mücadelesini desteklemek amacıyla 1930'ların sonlarında başlatılan Çin Sanayi Kooperatifleri girişimine dayanıyor. Bu girişim, "Gung Ho" hareketi olarak da biliniyor.

Trump, "Halklarımız o savaşı kazanmak için nasıl birlikte çalıştıysa, Cumhurbaşkanı Xi ve ben de iki ülke için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Öte yandan Xi, Trump'ın perşembe akşamı kendisi onuruna düzenlediği devlet yemeğinde Hump Rotası'nın hikayesini anlattı.

Xi, "Çin ve ABD halkları 80 yılı aşkın süre önce Japon militarist saldırganlara karşı omuz omuza mücadele etti. Himalayalar üzerinden geçen ünlü Hump Hava Rotası'nı birlikte açtık. Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı sırasında Çinli askerler ve siviller, yüz binlerce Çinlinin hayatı pahasına yüzlerce ABD'li pilotu kurtardı" dedi.

Uçan Kaplanlar, Himalayalar üzerinden geçen ve savaş döneminde Çin için hayati önem taşıyan bir hava koridoru olan Hump Rotası'nın açılmasına ve güvenliğinin sağlanmasına yardımcı oldu. Rota, 1942'den 1945'e kadar müttefiklerin Japonya'ya karşı direnen Çin'e ikmal malzemeleri ulaştırdığı önemli bir güzergah olarak kullanıldı.

Savaş dönemindeki Çin-ABD ittifakına Washington'da yapılan bu vurgu, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Trump ile görüşmesinden yalnızca iki gün sonra geldi. Takaiçi, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Trump ile bir araya gelmişti.