Xinjiang Dans Festivali Başladı

URUMQİ, 21 Temmuz (Xinhua) -- 7. Çin Xinjiang Uluslararası Dans Festivali, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de başladı. Pazar günü başlayan festival kapsamında 5 Ağustos'a kadar 52 performans sergilenecek.

17 gün boyunca devam edecek etkinliğe Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, ABD, İtalya ve Kamboçya'dan gelen gruplar da dahil olmak üzere 24 sanat topluluğu, Çin'den ise 16 yerli ekip katılıyor. Sergilenecek performanslar arasında dans dramaları, operalar, bale ve modern dans gösterileri yer alıyor.

Temel olarak Urumqi'de düzenlenen festival kapsamında İli, Hotan, Aksu, Karamay, Hami ve Alaer'de de etkinlikler planlandı.

Festivalle birlikte 2025 Xinjiang İpek Yolu Sokak Dansı Gösterisi, çeşitli toplulukların köy dansı performansları, uluslararası dans karnavalı ve geleneksel opera haftası da düzenleniyor.

2008 yılından bu yana 6 kez düzenlenen festivale 70'den fazla ülke ve bölgeden 138 sanat grubu katıldı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi ve Xinjiang bölge yönetimi tarafından ortaklaşa düzenlenen festival, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında kültürel alışverişe yönelik önemli bir platform işlevi görüyor.