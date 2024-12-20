Yaban Keçileri Karanlıkdere Kanyonu'nda Artıyor - Son Dakika
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Yaban Keçileri Karanlıkdere Kanyonu'nda Artıyor

Yaban Keçileri Karanlıkdere Kanyonu\'nda Artıyor

Burdur'da, 20 yaban keçisi 2 yılda 60'a yaklaştı; bölgedeki türlerin korunması önem taşıyor.

20.12.2024 11:46
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Burdur'da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünce Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı'na salınan 20 yaban keçisinin sayısı 2 yılda yeni doğan yavrularla 60'a yaklaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünce Antalya'nın Akseki ilçesi Gidengelmez Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndan 2022'de yakalanan 12 dişi, 8 erkek yaban keçisi, aynı gün Burdur'un Altınyayla ilçesindeki Karanlıkdere Kanyonu Tabiat Parkı çevresine salındı.

GPS'li tasmayla takip edilen yaban keçilerinin sayısının arttığı bölgeye kurulan 10 fotokapanla tespit edildi. Bölgedeki yaban keçilerinin 2 yılda yaklaşık 40 yavrusunun olduğu anlaşıldı.

Avlanması yasak olan, vuranlara 650 bin lira ceza kesilen yaban keçileri Milli Parklar ekiplerinin yanı sıra güvenlik güçleri ve yöre halkının duyarlılığı sayesinde bölgede özgürce yaşıyor.

Kışın yemleme yapılıyor, yazın su desteği veriliyor

DKMP 6. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, AA muhabirine, Genel Müdürlüklerince ülkenin çeşitli bölgelerinde her yıl memeli ve kanatlı türlerde yerleştirmeler yapıldığını söyledi.

Türkiye'de ilk defa yaban keçisini doğal alanından başka bir doğal alana naklini Burdur'da gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, yaban keçilerinin bölgeye adapte olduğunu ifade etti.

Her yıl bahar aylarında dişi bireylerin ikişer yavrusu olduğunu gözlemlediklerini anlatan Yılmaz, "Fotokapanlarla onları takip etmeye çalıştık, süre içinde gözlemledik ki yavruları oluyor, sayılarında artış var. Net bir rakam vermek zor olsa da 20 yaban keçisi sayısının bugün 50-60 civarına çıktığını söyleyebiliriz." dedi.

Yılmaz, hayvanların alana adapte olması için kışın yoğun karlı dönemlerde yemleme çalışması yaptıklarını, yazın da su bulmalarını kolaylaştırmak için belli alanlara su yalakları koyduklarını aktardı.

Bölgede eskiden de yaban keçileri yaşıyormuş

Yaban keçilerinin hayatta kalarak popülasyonunun artmasında halkın, güvenlik güçlerinin ve kamu kurumlarının hayvanlara sahip çıkmasının etkili olduğunu vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yaban keçilerinin eskiden bu alanda yaşadığını biliyoruz. Yok olmuş bir türün yeniden bu alanda görülmesi çok güzel bir şey. Koruma altında olduğu için kaçak avlanmasının ciddi yaptırımları var. Hem tazminat anlamında hem de idari para cezası anlamında çok yüksek cezalar uygulanıyor. Burada böyle bir olay yaşamadık. Bölgemiz gerçekten Burdur'un en özel habitatlarından birisi. Orman varlığı, biyolojik çeşitliliği, yaban hayvanları açısından çok zengin bir bölge."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yaban Keçileri Karanlıkdere Kanyonu'nda Artıyor - Son Dakika

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