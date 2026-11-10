Yabancı misyonlar 10 Kasım'da Atatürk'ü andı, Barrack saygı duruşunda bulundu

Türkiye'deki yabancı misyonlar ve temsilcileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü vesilesiyle anma mesajları paylaştı.

Büyükelçilikler, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne dair paylaşım yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, paylaşımında, "Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anarken Türk dostlarımızın yanındayız. Onun vizyonu ve liderliği Türkiye tarihinin seyrini şekillendirmiş, kuşaklar boyunca yankılanmaya devam eden kalıcı bir miras bırakmıştır. 10 Kasım'da, Atatürk'ün aziz hatırasını ve bu büyük ülkeye yaptığı ebedi katkıları saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da saat 09.05'te Türkiye sessizliğe bürünürken kendisinin de Türkiye'yle birlikte saygı duruşunda bulunduğunu belirterek, vefatının üzerinden 88 yıl geçmesine rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek teşkil eden yaşamının, içinde bulunulan döneme doğrudan ışık tuttuğunu vurguladı.

Barrack, savaşın bedelini herkesten daha iyi bilen bir asker olarak Atatürk'ün, yeni bir gelecek inşa etmeyi, bir imparatorluğun küllerinden bir cumhuriyet kurmayı, kırgınlık ve husumet yerine kurumlar inşa etmeyi ve bugün de bu millete yol göstermeye devam eden "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesini benimsemeyi seçtiğini ifade etti.

Bugün önlerinde duran görevin de bu olduğunu kaydeden Barrack, şöyle devam etti:

"Hala istikrar arayışında olan bir bölgede, onun verdiği ders geçerliliğini koruyor. Egemenlik ve onur, cesaretle kazanılır ancak bunların güvence altına alınması, hasımları birlikte hareket edebilecek taraflara dönüştürmenin gerektirdiği daha büyük bir cesaret ister."

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla andıklarını bildirdi.

Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği, yaptığı paylaşımda Atatürk'ü, vefatının 88. yıl dönümünde saygıyla andıklarını kaydetti.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği de "Ebediyete intikalinin 88'inci yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz." ifadesine yer verdi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Atatürk'ü Anma Günü'nde Pakistan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anan Türk halkına katıldığını, Atatürk'ün vizyonu ve ebedi mirasının hala nesillere ilham verdiğini belirtti.

Kosova'nın Ankara Büyükelçiliği de Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde derin bir saygıyla andıklarını bildirdi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği ise paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88'inci yıl dönümünde derin saygıyla anıyoruz!" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde bu acı olayın eski Sovyetler Birliği'nde nasıl karşılandığına ilişkin bir gazetenin yazısını paylaştı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de paylaşımında, "Bugün günlerden 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak üzere Türk dostlarımızla birlikteyiz. Atatürk'ün vizyonu, Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına ilham vermeyi sürdürmektedir. Hatırasını ve kazandırdığı değerleri saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Türk Kurtuluş Mücadelesi'nde silah arkadaşlarıyla birlikte sayıca üstün düşmana karşı büyük başarı kazanarak Ukrayna halkının bugünkü Rus işgaline karşı mücadelesinde de ilham kaynağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz."

Kanada'nın Ankara Büyükelçiliği de 10 Kasım'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü Türk halkıyla birlikte saygıyla andıklarını belirterek, "Nesillere ilham vermeye devam eden vizyonunu, ilkelerini ve başarılarını bu anlamlı günde hatırlıyor, mirasını saygıyla yad ediyoruz." ifadesini kullandı.