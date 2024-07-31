Yabancı Sanatçılar Türkiye'de Konser Verecek

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Müzik dünyasından birçok yabancı sanatçı, yıl sonuna kadar Türkiye'de birçok ilde müzikseverlerle buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, alternatif rock, indie rock, grunge ve britpop gibi farklı türleri harmanlayan Blondshell, 13 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Daha çok Blondshell olarak bilinen asıl adı Sabrina Mae Teitelbaum olan ABD'li şarkıcı geçen nisan ayında "Blondshell" albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Almanya'nın elektronik müzik sahnesine kazandırdığı yeteneklerden Ben Böhmer de 2 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye gelecek.

Genç müzisyen, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 4 Ekim'de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'ne konuk olacak.

Charlotte Cardin, FJAAK ve Ellen Allien hayranlarıyla buluşacak

Soul-pop, indie electronica, R&B ve caz gibi müzik türlerinden ilham alan, tarzıyla son yılların uluslararası müzik sahnesinde öne çıkan Kanadalı genç müzisyen Charlotte Cardin, "99 Nights Tour" kapsamında hayranlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

Cardin, 21 Kasım akşamı Volkswagen Arena sahnesinde olacak. 22 Kasım akşamı ise ilk kez Jolly Joker Ankara'da konser verecek.

Elektronik müziğin öncü isimlerinden gösterilen FJAAK grubu ve Alman müzisyen Ellen Allien da İstanbul'da sahne alacak. Sound Safari organizasyonu kapsamında müzisyenler, 5 Ekim'de Volkswagen Arena'da performans sergileyecek.

Africa House müziğini dünya sahnesine taşıyan Güney Afrikalı DJ ve müzik yapımcısı Black Coffee, Bodrum'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. Sanatçı, TemaCC organizasyonuyla 6 Ağustos'ta Lujo Hotel Bodrum'da hayranlarıyla buluşacak.

Gitar virtüözü Al Di Meloa yeniden Türkiye'de

Müzik dünyasında caz ve dünya müziğini harmanlamasıyla tanınan ABD'li gitar virtüözü Al Di Meola, 26 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak. Sanatçı, "Electric Years" turnesi kapsamında alışılmış formatından farklı bir repertuvar ile izleyici karşısına çıkacak.

Kanadalı dream pop grubu Ghostly Kisses, 3 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Margaux Sauve'nin vokali üstlendiği ve Louis-Etienne Santais'in de yer aldığı grup, kişisel deneyimleriyle sanattan ilham alarak ürettikleri şarkılarını seslendirecek.

Hauser'den 3 konserli Türkiye turnesi

Hırvat çellist Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra İzmir'de de konser verecek.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Eylül'de vereceği konser programının yoğun ilgi görmesi ve biletlerin tükenmesi sebebiyle Charm Music Türkiye organizasyonuyla 12 Eylül'de yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

Rock müziğin öncülerinden Jethro Tull İstanbul'da

Modern rock müziğin öncülerinden olarak kabul edilen İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Kod Müzik Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü müziği ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında tanınan grup Volkswagen Arena'da konser verecek.

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Bryan Adams yeni albümünden şarkılar seslendirecek

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, 18 Ekim'de Ülker Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, konserinde yeni albümü "So Happy It Hurts"ten parçalar da seslendirecek.

Bunun yanı sıra rock grubu Placebo 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta, progresif rock grubu Opeth 13 ve 14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de, ABD'li thrash metal grubu Overkill 31 Ağustos'ta Zorlu PSM'de, Alman rock grubu Accept 17 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta, İsveçli alternatif rock grubu Soen de 20 Ekim'de İzmir Sold Out Performance Hall, 21 Ekim'de Ankara Milyon Performance Hall ve 22 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de konser verecek.