Yabancı Sanatçılar Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yabancı Sanatçılar Türkiye'de Konser Verecek

Müzik dünyasından birçok yabancı sanatçı, yıl sonuna kadar Türkiye'de birçok ilde müzikseverlerle buluşacak. Blondshell, Ben Böhmer, Charlotte Cardin, FJAAK, Ellen Allien, Black Coffee, Al Di Meola, Ghostly Kisses, Stjepan Hauser, Ludovico Einaudi, Jethro Tull, Seal ve Bryan Adams gibi sanatçılar Türkiye'de konserler verecek.

31.07.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Müzik dünyasından birçok yabancı sanatçı, yıl sonuna kadar Türkiye'de birçok ilde müzikseverlerle buluşacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, alternatif rock, indie rock, grunge ve britpop gibi farklı türleri harmanlayan Blondshell, 13 Ağustos'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) konser verecek.

Daha çok Blondshell olarak bilinen asıl adı Sabrina Mae Teitelbaum olan ABD'li şarkıcı geçen nisan ayında "Blondshell" albümünü dinleyicilerin beğenisine sundu.

Almanya'nın elektronik müzik sahnesine kazandırdığı yeteneklerden Ben Böhmer de 2 yıllık aranın ardından yeniden Türkiye'ye gelecek.

Genç müzisyen, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 4 Ekim'de Maximum UNIQ Açıkhava Sahnesi'ne konuk olacak.

Charlotte Cardin, FJAAK ve Ellen Allien hayranlarıyla buluşacak

Soul-pop, indie electronica, R&B ve caz gibi müzik türlerinden ilham alan, tarzıyla son yılların uluslararası müzik sahnesinde öne çıkan Kanadalı genç müzisyen Charlotte Cardin, "99 Nights Tour" kapsamında hayranlarıyla İstanbul'da bir araya gelecek.

Cardin, 21 Kasım akşamı Volkswagen Arena sahnesinde olacak. 22 Kasım akşamı ise ilk kez Jolly Joker Ankara'da konser verecek.

Elektronik müziğin öncü isimlerinden gösterilen FJAAK grubu ve Alman müzisyen Ellen Allien da İstanbul'da sahne alacak. Sound Safari organizasyonu kapsamında müzisyenler, 5 Ekim'de Volkswagen Arena'da performans sergileyecek.

Africa House müziğini dünya sahnesine taşıyan Güney Afrikalı DJ ve müzik yapımcısı Black Coffee, Bodrum'da dinleyicilerin karşısına çıkacak. Sanatçı, TemaCC organizasyonuyla 6 Ağustos'ta Lujo Hotel Bodrum'da hayranlarıyla buluşacak.

Gitar virtüözü Al Di Meloa yeniden Türkiye'de

Müzik dünyasında caz ve dünya müziğini harmanlamasıyla tanınan ABD'li gitar virtüözü Al Di Meola, 26 Eylül'de Volkswagen Arena'da sahne alacak. Sanatçı, "Electric Years" turnesi kapsamında alışılmış formatından farklı bir repertuvar ile izleyici karşısına çıkacak.

Kanadalı dream pop grubu Ghostly Kisses, 3 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Margaux Sauve'nin vokali üstlendiği ve Louis-Etienne Santais'in de yer aldığı grup, kişisel deneyimleriyle sanattan ilham alarak ürettikleri şarkılarını seslendirecek.

Hauser'den 3 konserli Türkiye turnesi

Hırvat çellist Stjepan Hauser, İstanbul ve Antalya'nın yanı sıra İzmir'de de konser verecek.

2Cellos'un kurucu üyesi Hauser, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 14 Ağustos'ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da, 15 Ağustos'ta İzmir Arena'da, 17 Ağustos'ta ise Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Çağdaş klasik müziğin önemli isimlerinden İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi, İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Einaudi, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 11 Eylül'de vereceği konser programının yoğun ilgi görmesi ve biletlerin tükenmesi sebebiyle Charm Music Türkiye organizasyonuyla 12 Eylül'de yeniden hayranlarının karşısına çıkacak.

Rock müziğin öncülerinden Jethro Tull İstanbul'da

Modern rock müziğin öncülerinden olarak kabul edilen İngiliz rock grubu Jethro Tull, 23 Kasım'da İstanbul'da konser verecek.

Kod Müzik Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü müziği ve 60 milyondan fazla albüm satışıyla dünya çapında tanınan grup Volkswagen Arena'da konser verecek.

"Kiss from a Rose", "Crazy" ve "Stand by Me" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu birçok esere imza atan Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Seal, İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre sanatçı, 12 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konser verecek.

Bryan Adams yeni albümünden şarkılar seslendirecek

Dünyaca ünlü müzisyen Bryan Adams, 18 Ekim'de Ülker Spor Salonu'nda hayranlarıyla buluşacak. Ünlü şarkıcı, konserinde yeni albümü "So Happy It Hurts"ten parçalar da seslendirecek.

Bunun yanı sıra rock grubu Placebo 4 Ağustos'ta KüçükÇiftlik Park'ta, progresif rock grubu Opeth 13 ve 14 Ağustos'ta Zorlu PSM'de, ABD'li thrash metal grubu Overkill 31 Ağustos'ta Zorlu PSM'de, Alman rock grubu Accept 17 Ekim'de KüçükÇiftlik Park'ta, İsveçli alternatif rock grubu Soen de 20 Ekim'de İzmir Sold Out Performance Hall, 21 Ekim'de Ankara Milyon Performance Hall ve 22 Ekim'de İstanbul Zorlu PSM'de konser verecek.

Kaynak: AA

Bryan Adams, Jethro Tull, Al Di Meola, Charlotte, Türkiye, Dünya, Seal, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı Sanatçılar Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:19:52. #1.11#
SON DAKİKA: Yabancı Sanatçılar Türkiye'de Konser Verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement