Yağdonduran Tüneli Kış Zorluklarını Sonlandırdı - Son Dakika
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Yağdonduran Tüneli Kış Zorluklarını Sonlandırdı

Yağdonduran Tüneli Kış Zorluklarını Sonlandırdı

Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran Geçidi'nde hizmete giren tünel, ağır tonajlı araçların kış aylarında yaşadığı sıkıntıları ortadan kaldırarak sürücülere konforlu bir geçiş imkanı sağladı. Tünel sayesinde yolculuk süresi kısaldı ve kış şartlarında kazalar azaldı.

17.12.2024 10:56  Güncelleme: 11:00
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SİVAS- Malatya kara yolunun 55'inci kilometresinde yer alan ve kış aylarında özellikle ağır tonajlı araç sürücülerine zor anlar yaşatan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde, kısa süre önce hizmete giren tünel, kış kabusunu bitirdi.

Ulaş ve Kangal ilçeleri arasında yer alan 1750 rakımlı Yağdonduran Geçidi'nde, yıllarca kış aylarında bölgeden geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Bölgede kış aşlarında yaşanan trafik çilesini bitirmek üzere Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Yağdonduran Tüneli'nin çalışmalarına 2016 yılında başlandı. Uzaktan kontrollü yangın söndürme de dahil son teknoloji ile donatılan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli, 2024 yılında tamamlanarak hizmete girdi. Tünelin açılmasıyla eski geçide kıyasla mevcut yol da 2 kilometre kısaldı. Kış döneminde sık sık kapanan, araçların yolda kalmasına ve kazalara neden olan bölgenin alt kısmına inşa edilen tünel, güzergahta yük ve yolcu taşımacılığı yapanları da memnun etti. Sürücüler, eskiden kış dönemi kendileri için çileye dönüşen Yağdonduran Geçidi'nin, yeni yapılan tünel sayesinde konforlu bir geçiş imkanı sunduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki karayolları ekiplerinin de iş yükü azaldı.

'RAHAT BİR ŞEKİLDE GEÇEBİLİYORUZ'

Çorum ile doğu illeri arasında yük taşımacılığı yapan ve sık sık bu güzergahı kullanan TIR şoförü Doğan Karademir, tünel sayesinde kendilerinin işinin kolaylaştığını belirterek, "Burası sürekli çalıştığımız bir yol. Allah devletimize zeval vermesin. Bu yol, tünel açıldığından beri yolumuzu kısalttı. Daha geniş, daha güzel çıkma avantajı sağladı. Bu yoldan memnunuz. Kar, kış olmasına rağmen yolda durma, kaza gibi olaylar azaldı. Eskiden gitmek için çok zorlanıyorduk. Önümüzde greyder, karayolları ekipleri, zincir ile ilerliyor, mahsur kalınca kurtarılmayı bekliyorduk. Şimdi araçlarımızda zincir olmadan rahat bir şekilde gidip, gelebiliyoruz. Trafiği bu bölgede çok rahatlattı. Kış şartları olmasına rağmen rahat bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yağdonduran Tüneli Kış Zorluklarını Sonlandırdı - Son Dakika

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