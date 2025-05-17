Yağmadan Aranan Ş.B. Baza Altında Yakalandı

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, hakkında yağma suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan Ş.B., polisin yaptığı tespit sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, saklandığı baza altında yakalandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hapis cezası kararıyla aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışma kapmasında yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan Ş.B.'nin bulunduğu adres tespit edildi.
Ekipler, yaptıkları operasyonda Ş.B.'yi saklandığı baza altında yakaladı. Gözaltına Ş.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Hakimliği'nce tutuklandı.
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