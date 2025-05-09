Yağmur Apartmanı Davasında İkinci Duruşma: Sanıklar Projeye Uygun İnşa Ettiklerini İleri Sürüyor - Son Dakika
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Yağmur Apartmanı Davasında İkinci Duruşma: Sanıklar Projeye Uygun İnşa Ettiklerini İleri Sürüyor

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yıkılan Yağmur Apartmanı davasının ikinci duruşmasında sanıklar, binanın projeye uygun yapıldığını savundu. Mahkeme, belediye personellerinin dosyasını davayla birleştirdi ve duruşmayı erteledi.

09.05.2025 13:23  Güncelleme: 14:46
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Haber:  Burcu Özkaya GÜNAYDIN

(HATAY) - Kahramanmaraş merkezli6 Şubat depremlerinde Hatay'da 26 kişinin yaşamını yitirdiği Yağmur Apartmanı davasının ikinci duruşmasında sanıklar binayı projeye uygun yaptıklarını, yıkımın ruhsat dışı yapılanlardan kaynaklanabileceğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti, belediye personelleriyle ilgili dosyanın davayla birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı'nın yıkılması sonucu 26 kişi yaşamını yitirdi. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın müteahhidi Ahmet Kefsiz, yapı ruhsatlarında imzaları bulunan proje müellifleri mimar Muhammet Kariptaş, mimar Mustafa Dedeoğulları, inşaat mühendisi Mehmet Yunus, inşaat mühendisi Gökhan Saydam, inşaat mühendisi Mehmet Köse, inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Çakıcı ve müteahhidin oğlu inşaat mühendisi Emre Kefsiz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açtı. Dosya kapsamında tutuklu sanık bulunmuyor.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmada tutuksuz sekiz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan üç kişi katıldı.

Sanık mühendis Çakıcı: "Projeye uygun yaptım"

Duruşmada konuşan inşaat mühendisi Ayşegül Ezgi Çakıcı, "2001 yılında zemin artı beş kat şekilde anlaştıklarını, teknik olarak zemin artı üç kat olarak inşa edilmiş binaya yapı kullanım alındı. Dönemin mimarlık projesine uygun olarak yaptım. Sonra inşa edilen ruhsatsız yapıların binanın yıkımına etkisinin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Sanık Mehmet Köse, Yağmur Apartmanı ile hiçbir ilişkisinin olmadığını, karşısındaki binayı yaptığını söyledi.

"İmar barışında yapılan fazlalıklar binanın dengesini bozdu"

Mimar Mustafa Dedeoğlu ise binanın zamanına uygun şekilde yapıldığına emin olduğunu kaydederek, "İmar barışından fazlalıklara gidilmiştir. Bundan kaynaklı binanın dengesinde değişim meydana gelmiştir" diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Denizcan Akpek, "bilinçli taksirle" yargılanan sanıkların "olası kastla" yargılanması talebini mahkeme kabul etmedi. Müştekiler, binanın altındaki marketin kolon kestiğini iddia etti.

"Belediye personelleri de dosyaya eklenecek"

Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 19 Eylül'e erteledi. Duruşmada, belediye personelleriyle ilgili dosyanın Yağmur Apartmanı davasıyla birleştirilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yağmur Apartmanı Davasında İkinci Duruşma: Sanıklar Projeye Uygun İnşa Ettiklerini İleri Sürüyor - Son Dakika

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