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Yağmur nedeniyle yollar göle döndü

DÜZCE - Meteroroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre öğlenden sonra yağması beklenen gök gürültülü sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Düzceliler yağmura hazırlıksız yakalandı. Kısa süre yağan yağmur nedeniyle yollar göle döndü.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden Düzce için yapılan hava tahmininde öğlenden sonra kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış, akşam saatlerinde başladı. Düzceliler, yağışa hazırlıksız yakalandı. Yollar ise göle döndü. Araçlar göle dönen yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Bazı vatandaşlar ise yağmur sularını aşarak yollardan geçmeye çalıştı.

Yağışların 11 Ağustos Pazar günü de etkili olması bekleniyor.