Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'ya saldırı çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'ya saldırı çağrısı yapıyor

Yasa dışı Yahudi yerleşimleri çatı örgütü Yesha Konseyi Başkanı Shlomo Neeman, İsrail ordusuna Gazze'ye düzenlediği saldırıları Batı Şeria'ya da düzenleme çağrısında bulundu. Neeman, Filistin yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı savaş yürüttüğünü iddia ederek, İsrail'e Gazze'deki saldırıların benzerini Batı Şeria'da düzenleme çağrısı yaptı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

28.03.2024 11:21
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Yasa dışı Yahudi yerleşimleri çatı örgütü Yesha Konseyi Başkanı Shlomo Neeman, İsrail ordusuna Gazze'ye düzenlediği saldırıları Batı Şeria'ya da düzenleme çağrısında bulundu.

The Times of İsrail gazetesinin haberine göre, Neeman, Filistin yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı savaş yürüttüğünü iddia ederek, İsrail'e Gazze'deki saldırıların benzerini Batı Şeria'da düzenleme çağrısı yaptı.

Neeman, "Filistin Yönetimi, bize karşı bir savaş yürütüyor ve yalnızca Gazze'de tatbik ettiğimiz güçle hareket etmek Batı Şeria'daki tüm tehditleri ortadan kaldırabilir." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'ya saldırı çağrısı yapıyor - Son Dakika

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