Yasa dışı Yahudi yerleşimleri çatı örgütü Yesha Konseyi Başkanı Shlomo Neeman, İsrail ordusuna Gazze'ye düzenlediği saldırıları Batı Şeria'ya da düzenleme çağrısında bulundu.
The Times of İsrail gazetesinin haberine göre, Neeman, Filistin yönetiminin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere karşı savaş yürüttüğünü iddia ederek, İsrail'e Gazze'deki saldırıların benzerini Batı Şeria'da düzenleme çağrısı yaptı.
Neeman, "Filistin Yönetimi, bize karşı bir savaş yürütüyor ve yalnızca Gazze'de tatbik ettiğimiz güçle hareket etmek Batı Şeria'daki tüm tehditleri ortadan kaldırabilir." dedi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'ya saldırı çağrısı yapıyor - Son Dakika
İklim değişikliğine bağlı mevsim değişiklikleri ve bilinçsiz tarım ilacı kullanımı, tarlalar ve bahçelerde bal üretiminde kayba yol açıyor. Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Vekili Şükrü Gedik, arıcılığın iklim değişikliğinden ve tarım ilaçlarının etkilerinden olumsuz yönde etkilendiğini belirtti. Arıcılar, kuraklık nedeniyle çiçeklerin az olması ve tarım ilaçlarının arılara zarar vermesi sebebiyle yeterli bal alamamaktadır. İklim değişikliği arıların direncini düşürmekte ve bal üretimini azaltmaktadır. Tarım ilaçlarının ise arı ölümlerine neden olduğu ve ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılması gerektiği vurgulanmaktadır.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOKİ konutlarının temelinin yarın atılacağını duyurdu. 293 daire ve 10 iş yerinin yapımına başlanacak olan konutlar, 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.
Afyonkarahisar'da yapılan denetimde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43,50 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda hassas terazi, sentetik ecza maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para da ele geçirildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ekilmedik alan kalmaması için harekete geçen Kaymakam Yüksel Ünal, 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi dağıtımı gerçekleştirdi. Kaymakam Ünal, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla bu dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtti. Muhtarlar da bu girişimden memnuniyetlerini dile getirdi.
Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok asayiş ve NARVAS uygulamasında yapılan kontrollerde 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet radar tespit cihazı ve 4 adet bıçak ele geçirildi. Ayrıca 5 araca 75 bin 351 TL trafik cezası uygulandı. Operasyon kapsamında 3 şahsa 12 bin 436 TL idari para cezası verilirken, 3 şahsa adli tahkikat başlatıldı ve 2 şahsa idari işlemler başlatıldı.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Memur-Sen Karabük Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Çetinkaya, davetlilerle birlikte orucunu açarak ramazanın bereketine ortak olduklarını ve projelerinden bahsetti. AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da Çetinkaya için destek istedi ve kenti gerçek ve sosyal belediyecilikle buluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.
Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan girişimlerle han, hamam ve konaklarıyla ünlü Safranbolu, 33 Avrupa ülkesini kapsayan Cittaslow ağına dahil oldu. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizminin gelişimine önemli bir katkı sunacağını belirtti.
"Özledim Her Şeyini", "Dostlarım", "Ödüm Kopuyor", "Benim İçin Öldün Artık", "Seninle Başım Dertte", "Sokakların Dili" ve "Sen Mevsimler Gibisin"in de aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan Selami Şahin, "Beni sevenlere çok şey borçluyum. Allah onları başımızdan eksik etmesin.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ankara'nın Çubuk ilçesinde üreticileri desteklemek amacıyla çiftçilere 52 ton sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cengiz Akbayrak, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Can ile çiftçiler katıldı. Belediye Başkanı Demirbaş, ilçede tarım ve hayvancılığı desteklemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çiftçilere destek olmaya çalıştıklarını bildirdi. İlçede ekim alanının desteklemelerle 110 bin hektardan 190 bin hektara yükseldiğini belirten Demirbaş, çiftçilerin alın terlerinin karşılığını alıyor olmasının sevindirici olduğunu ifade etti. Çubuk Ziraat Odası Başkanı Gülle ise 264 üreticiye 52 ton sertifikalı nohut tohumunun dağıtıldığını ve katkı sağlayanlara teşekkür etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akbayrak ise Tarım ve Orman Bakanlığından yüzde 50 hibeli tohumların, 5 bin dekar alana ekileceğini söyledi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Çat ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek esnafı da ziyaret etti. Bakan Tekin, seçmenden Cumhur İttifakı adayına destek istedi.
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