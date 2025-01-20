Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu\'nda Mezuniyet Töreninde Şampanya Patlatma Krizi

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İZMİR Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda, geçen yılki mezuniyet töreninde şampanya patlatıldığı anlara dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine başlatılan soruşturmada 6'sı öğretmen ve 4'ü okul idarecisi 10 eğitimci, görevden uzaklaştırıldı.

Bornova Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda geçen yıl 6 Haziran'da düzenlenen mezuniyet töreninde şampanya patlatıldı. Mezuniyet töreni sonrası öğretmenlerin okul bahçesindeki ve içerideki kutlaması, cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, eleştirilere neden oldu. Tepkiler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlattı. Bu kapsamda, okulda görevli 6 öğretmen ve 4 idareci olmak üzere toplam 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bornova ilçesi Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu'nda 6 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen ve basına yansıyan görüntülere ilişkin olarak, okul idaresi ve görüntüde geçen öğretmenlere görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmıştır" denildi.