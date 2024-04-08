Yair Lapid: İsrail, Hamas ile esirler konusunda anlaşma yapmaya hazır - Son Dakika
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Yair Lapid: İsrail, Hamas ile esirler konusunda anlaşma yapmaya hazır

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv hükümetinin Hamas ile Gazze'deki İsrailli esirler konusunda anlaşma yapması halinde 'güvenlik sunmaya hazır' olduklarını açıkladı. Lapid, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Netanyahu'yu görevden alma tehdidine karşı güvence verdi. Lapid, esirlerin evlerine dönmesi çağrısında bulunarak Netanyahu hükümetinden anlaşma yapılmasını beklediklerini vurguladı.

08.04.2024 16:55  Güncelleme: 16:56
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Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv hükümetinin Hamas ile Gazze'deki İsrailli esirler konusunda anlaşma yapması halinde "güvenlik sunmaya hazır" olduklarını açıkladı.

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in Başbakan Binyamin Netanyahu'yu görevinden alma tehdidine karşı güvence verdi.

Ben-Gvir, "Eğer Başbakan Hamas'ı yenilgiye uğratmak için Refah'a kapsamlı bir saldırı düzenlemeden savaşı bitirmeye karar verirse, artık Başbakan olarak görev alacak yetkisi kalmaz." ifadelerini kullanarak, Refah'a saldırı düzenlenmeden esir anlaşması yapılması durumunda hükümete desteğini çekme tehdidinde bulunmuştu.

Partisinin İsrail meclisinde 24 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Lapid, "Ben-Gvir ve (İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'in milletvekillerinden çok daha fazla." açıklamasında bulundu.

Lapid, "Aşırıcı ortaklarının önünde Başbakan'a Gelecek Var partisini hatırlatıyorum. Rehinelerle ilgili bir anlaşma yapılması halinde tam bir güvenlik sunmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"Artık onların (Gazze'deki İsrailli esirler) evlerine dönmesinin vakti geldi." çağrısında bulunarak Netanyahu hükümetinden anlaşma yapılmasını beklediklerini vurguladı.

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

Ben-Gvir ve Smotrich başta olmak üzere Netanyahu hükümetinin üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve "Hamas'ı yok etmenin" daha önemli olduğunu savunuyor.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yair Lapid: İsrail, Hamas ile esirler konusunda anlaşma yapmaya hazır - Son Dakika

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