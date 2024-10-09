Yalçın Karatepe: "Sorunların Kaynağı Erdoğan'ın Ekonomik Bakış Açısı ve 'Tek Adam Rejimi' Olan Yönetim Modelidir" - Son Dakika
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Yalçın Karatepe: "Sorunların Kaynağı Erdoğan'ın Ekonomik Bakış Açısı ve 'Tek Adam Rejimi' Olan Yönetim Modelidir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın altı yılın birikimi olan sıkıntıları çözeceklerine ilişkin sözlerini eleştirerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıldır uyguladığı ekonomi politikaları ile ülkeyi çıkmaza sürükledi. Şimdi ise bizzat kendisinin yarattığı bu sorunları çözme vaadiyle ortaya çıkıyor. Ancak burada esas mesele, sorunların kaynağı Erdoğan’ın ekonomik bakış açısı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ama aslında bir 'tek adam rejimi' olan yönetim modelidir. Sorunları yaratan kişinin, şimdi çözüm vaat etmesi oldukça ironik" dedi.

09.10.2024 16:53
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın altı yılın birikimi olan sıkıntıları çözeceklerine ilişkin sözlerini eleştirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıldır uyguladığı ekonomi politikaları ile ülkeyi çıkmaza sürükledi. Şimdi ise bizzat kendisinin yarattığı bu sorunları çözme vaadiyle ortaya çıkıyor. Ancak burada esas mesele, sorunların kaynağı Erdoğan'ın ekonomik bakış açısı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ama aslında bir 'tek adam rejimi' olan yönetim modelidir. Sorunları yaratan kişinin, şimdi çözüm vaat etmesi oldukça ironik" dedi.

CHP Hazine ve Maliye Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında altı yılın birikimi olan sıkıntıları çözeceklerine ilişkin sözlerini eleştirdi. Yıllardır uygulanan başarısız ekonomi politikalarının ülkeyi derin bir krize sürüklediğini belirten Karatepe, Erdoğan'ın bu süreçte sürekli yeni programlar deneyerek, hiçbir sonuç elde edemediğini vurguladı.

Karatepe, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başından itibaren sorunların biriktiğini kabul etmesinin, bu sistemin çöküşünün açık bir itirafı olduğunu belirtti. Karatepe'nin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıldır uyguladığı ekonomi politikaları ile ülkeyi çıkmaza sürükledi. Şimdi ise bizzat kendisinin yarattığı bu sorunları çözme vaadiyle ortaya çıkıyor. Ancak burada esas mesele, sorunların kaynağı Erdoğan'ın ekonomik bakış açısı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı verilen ama aslında bir 'tek adam rejimi' olan yönetim modelidir. Sorunları yaratan kişinin, şimdi çözüm vaat etmesi oldukça ironik.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, gerçekte bir 'tek adam rejimi' olarak işlemekte ve bu yapı, halkın güvenini, adalet duygusunu ve ekonomik dengeleri zedelemektedir. Erdoğan, ekonomiyi dini referanslarla, nas adı altında yönetmek istedi, ancak bu politikalar rasyonel yaklaşımlardan uzaklaşıldığı anlamına gelir ve bugün yaşanan ekonomik çöküşün temel sebebidir. Şimdi ise çözüm olarak rasyonel politikalara dönüş öneriyor. Oysa Erdoğan'ın anladığı rasyonel politika, halkı derin bir yoksulluk içine iten politikalardır.

"mekliler ise en temel gıda maddelerine bile erişim sağlamakta zorlanıyor"

Bugün, ücret geliri elde eden insanlar kiralarını bile ödemekte zorlanıyor. Emekliler ise en temel gıda maddelerine bile erişim sağlamakta zorlanıyor. Bu, Erdoğan'ın uyguladığı politikaların sonucudur. Ülkede gerçekten birikmiş büyük ekonomik sorunlar vardır, ama bu sorunların yaratıcısı bizzat Erdoğan'ın kendisidir. Kendi yarattığı bu sorunlara çözüm üretmesi ise mümkün değildir. Erdoğan'ın bu söylemleri, içinde bulunduğumuz ekonomik buhranın sorumluluğunu üstlenmeyen bir yaklaşım ve mevcut sistem köklü bir değişime ihtiyaç duyuyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yalçın Karatepe: 'Sorunların Kaynağı Erdoğan'ın Ekonomik Bakış Açısı ve 'Tek Adam Rejimi' Olan Yönetim Modelidir' - Son Dakika

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