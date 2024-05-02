Güncel

Otopsi fotoğraflarına Münevver\'in babasından çok konuşulacak yorum

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Yalnız yaşayan kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı evden, kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu Birecik Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, avluda ve odalarda istiflenmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu çöp yığınıyla karşılaştı. Yabancı uyruklu Zubeyde B., çöpleri boşaltmak isteyen ekipleri içeri almak istemedi. İş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalışan Zubeyde B., ekiplerin uzun uğraşları sonrası indirildi. Ekipler, kadının ikna edilmesinin ardından evdeki çöpleri boşalttı. Çıkarılan 3 kamyon çöp, imha edilmek üzere uygun alana götürüldü. Evde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.