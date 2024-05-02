Yalnız yaşayan kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Yalnız yaşayan kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı

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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Evde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

02.05.2024 18:58  Güncelleme: 19:08
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Yalnız yaşayan kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı evden, kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu Birecik Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, avluda ve odalarda istiflenmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu çöp yığınıyla karşılaştı. Yabancı uyruklu Zubeyde B., çöpleri boşaltmak isteyen ekipleri içeri almak istemedi. İş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalışan Zubeyde B., ekiplerin uzun uğraşları sonrası indirildi. Ekipler, kadının ikna edilmesinin ardından evdeki çöpleri boşalttı. Çıkarılan 3 kamyon çöp, imha edilmek üzere uygun alana götürüldü. Evde ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Yalnız yaşayan kadının evinden 3 kamyon çöp çıktı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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