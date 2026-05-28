Yalnızlık Alzheimer Riskini Artırıyor

28.05.2026 10:00
Sosyalleşme önemlidir; yalnızlık ve depresyon Alzheimer riskini yüzde 100'e çıkarıyor.

TÜRKİYE Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, "Uluslararası yapılan çok sayıda bilimsel çalışmaya göre yalnız yaşayanlarda Alzheimer riskinin yüzde 50 oranında arttığı gösteriliyor. Kendisini eve kapatan, arkadaşlarıyla az görüşen kişilerde de yüzde 20 oranında hastalıkla ilgili risk artışı oluyor. Yaşlılıkta yalnızlık, depresyonu getiriyor. Depresyon, Alzheimeri getiriyor. Yalnızlığın üzerine bir de depresyon eklenirse hastalık riski yüzde 100'e çıkıyor" dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şubesi, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek amacıyla 50 yaş üstü vatandaşlar, hastalık riski taşıyanlar ve hasta ile yakınlarının katılımıyla bahar şenliği düzenledi. Merkez Seyhan ilçesindeki Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan çocuk parkında toplanan çok sayıda vatandaş, gençlerle birlikte müzik, dans ve eğlenceyi bir arada yaşadı. Canlı müzikle eğlenen katılımcılar, daha sonra birlikte çok sayıda fiziksel ve zihinsel aktiviteye katıldı. Ritim grubu gösterisinin ardından 'Bu Ses Kimin?' yarışması düzenlendi. Etkinlik, halk oyunları gösterisiyle son buldu. Doyasıya eğlenme fırsatı bulan katılımcılar, bu etkinliklerle sosyalleşme imkanı yakaladıklarını ve keyifli dakikalar geçirdiklerini söyledi.

'YALNIZLIĞIN ÜZERİNE DEPRESYON EKLENİNCE RİSK YÜZDE 100'E ÇIKIYOR'

Etkinlik sonrası DHA'ya konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Prof. Dr. Ahmet Evlice, Alzheimer hastalığının risk verilerini paylaştı. Hem bu hastalıktan korunmada hem de hastalık sürecinde sosyalleşmenin büyük önemi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ahmet Evlice, "Sosyalleşmeyle beraber zihinsel aktivitelerde hareketlilik oluyor. Böylelikle bilişsel rezervi korumuş oluyoruz. Uluslararası yapılan çok sayıda bilimsel çalışmaya göre yalnız yaşayanlarda hastalık riskinin yüzde 50 oranında arttığı gösteriliyor. Kendisini eve kapatan, arkadaşlarıyla az görüşen kişilerde de yüzde 20 oranında hastalıkla ilgili risk artışı oluyor. Yaşlılıkta yalnızlık, depresyonu getiriyor. Depresyon, Alzheimeri getiriyor. Yalnızlığın üzerine bir de depresyon eklenirse hastalık riski yüzde 100'e çıkıyor. Bunun için biz özellikle yaşlı kişilerin sosyal ve mutlu yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.

'DÜNYADA 57 MİLYON DEMANS HASTASI VAR; HER YIL 10 MİLYON EKLENİYOR'

Demans hastalığına da değinen Evlice, "Türkiye'de yaklaşık 1 milyon demans hastası olduğu düşünülüyor. Ama yaşlı nüfus arttıkça bu rakam giderek artacak. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2021 verilerine göre, dünyada 57 milyon demans hastası var. Her yıl bu rakama 10 milyon eklendiğini söylüyorlar. Özellikle Türkiye'de genç nüfus olduğundan hızlı bir yaşlanma ve hızlı bir demans hasta grubu olacak. Bu tehlikeye karşı şimdiden önlemlerimizi almamız gerekiyor. Alzheimer hastalığında ve hastalıktan korunma amacıyla öncelikle tansiyon, şeker ve kolesterol hastalıkları kontrol altına alınmalıdır. Haftada 3 gün toplam 150 dakika orta tempo yürüyüş öneriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyalleşmelerini, kitap okumalarını, tavla oynamalarını ya da zihinsel aktivite anlamında sevdiği ne varsa onu yapmalarını istiyoruz. Yapılan çalışmalara baktığımızda, tüm bunlara dikkat eden, düzenli bir yaşamı olan kişilerin yüzde 45 oranında hastalıktan korunabileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

