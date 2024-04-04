Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı

Geniş Video İzle

Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Gürel, mazbatasını alarak göreve başladı. Gürel, seçimin samimiyetin, dostluğun ve şeffaflığın kazanabileceğini gösterdiğini belirtti.

04.04.2024 10:54  Güncelleme: 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEDİM GÜLER

Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Gürel, mazbatasını aldı. Gürel, "Gerçekten samimiyetin, dostluğun ve şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş olduk. Aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk" dedi.

31 Mart yerel seçiminde Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Gürel, eşi Berrin Sorucu Gürel, İl Başkanı Erdem Doğancı, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, CHP il yönetimi ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile mazbatasını teslim aldı.

"ŞEFFAFLIĞIN KAZANABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Gürel, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel, çok olağanüstü bir başarısı var. Yalova da il bazında bu başarıya katkı sundu. Bu sadece CHP'nin başarısı değil, bütün partilerden demokratların, cumhuriyetçilerin, aydınların, ülkenin kötü gidişatından rahatsız olan bu adaletsiz ortamdan eşitliği, dayanışmayı yok sayan ortamdan rahatsız olan halkımızın kardeşçe tepkisinin sonucudur. Bu bağlamda Yalova halkı da bizleri sözcü olarak seçmiştir. Herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Hep beraber çok kaliteli bir seçim sürecini yönettik ve başardık. Bu mazbatayı emeği geçen milletvekilimize, il başkanımıza, parti yöneticilerimize, teşkilat üyelerimize ve partililerimize hediye ediyorum. Bu seçim daha önce haksız yere görevden uzaklaştırılan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer haksız yere cezalandırılan yöneticilerimizin de hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Bu süreci siyasi anlamda ahlaklı ve kaliteli geçirdiğimize inanıyorum. Normal seçimin ötesinde bir seçim bu. Gerçekten samimiyetin, dostluğun ve şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş olduk. Aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Bundan sonra da hep beraber ortak bir akılla ve çabayla şeffaf bir şekilde sosyal belediyecilik projelerimiz öncelikle bir yönetim sergileyeceğiz. Yalova'mıza hayırlı olsun. Yalova kazanmıştır. İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Hep beraber Yalova'ya hayırlı hizmetler yapacağız."

Kaynak: ANKA

Mehmet Gürel, Yalova, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de şehit polisler anıldı
    12:33 Kayseri'de şehit polisler anıldı

    Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.

  • Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak
    12:33 Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak

    Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.

  • Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii hayırseverlerin destekleri bekleniyor
    12:31 Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii hayırseverlerin destekleri bekleniyor

    Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii'nin tamamlanması için bağış ve yardım çağrısı yapıldı. Cami, 3 dönüm arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek ve 1700 kişiye hizmet verecek. Camideki çalışmalar devam ederken, hayırseverlerin destekleri bekleniyor.

  • Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 10. Yılında Anıldı
    12:31 Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu İsmet Atlı, Vefatının 10. Yılında Anıldı

    Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.

  • Samsun'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki çocuklar için kıyafet dikiyor
    12:30 Samsun'da Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki çocuklar için kıyafet dikiyor

    Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, Van'daki köy çocukları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda giyecekleri kıyafetleri dikiyor. Proje kapsamında dikiş makinesinin başına geçen kursiyerler, büyük bir özveriyle çalışarak kıyafetleri hazırlıyor. Hazırlanan kıyafetler, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Kaşım köyündeki çocuklara gönderilecek.

  • MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Alparslan Türkeş'i anma mesajı yayımladı
    12:29 MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Alparslan Türkeş'i anma mesajı yayımladı

    MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kanlı, Türkeş'in Türk devlet ve toplum hayatında derin izler bıraktığını belirterek, onun mücadelesinin asla unutulmayacağını vurguladı. Kanlı ayrıca, Türkeş'in MHP ve Ülkü Ocakları ile Türk gençliğini yetiştirerek geleceğin inşasına katkı sağladığını ifade etti.

  • Dolandırıcılar Cep Telefonlarından Vatandaşları Dolandırıyor
    12:28 Dolandırıcılar Cep Telefonlarından Vatandaşları Dolandırıyor

    Tüketici Hakları Derneği Bozüyük Şube Başkanı Hayrettin Sabırlı, dolandırıcıların cep telefonları üzerinden vatandaşları dolandırdığını belirtti. Dolandırıcılar, uygulama üzerinden 'Bizimle çalışmak istermisiniz' mesajı göndererek vatandaşları kandırıyor ve yüksek miktarlarda para talep ediyor.


12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
05:33 İsrail medyası: İran’ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor İsrail medyası: İran'ın tehdidinin ardından Tel Aviv, sığınakları açmayı düşünüyor
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
10:34 İYİ Parti’deki istifaların perde arkası İlk rakibi belli oldu İYİ Parti'deki istifaların perde arkası! İlk rakibi belli oldu
10:22 Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu Boynuz darbesi ayrıntısı Kayıp olarak aranan adam korkunç halde bulundu! Boynuz darbesi ayrıntısı
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
09:55 CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi CHP MYK, yerel seçim sonrası ilk toplantısını yaptı: İlk gündem ekonomi
09:24 Hastanede dehşet Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü Hastanede dehşet! Annesinin boğazını ve ayaklarını kesip silahla öldürdü
08:34 Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı’nda olay görüntü MHP’li vekil hakime küfür etti Seçimin iptal edildiği Kayseri Pınarbaşı'nda olay görüntü! MHP'li vekil hakime küfür etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 12:33:09. #1.11#
SON DAKİKA: Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement