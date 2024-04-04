Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı

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NEDİM GÜLER

Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Gürel, mazbatasını aldı. Gürel, "Gerçekten samimiyetin, dostluğun ve şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş olduk. Aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk" dedi.

31 Mart yerel seçiminde Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mehmet Gürel, eşi Berrin Sorucu Gürel, İl Başkanı Erdem Doğancı, Yalova Milletvekili Tahsin Becan, CHP il yönetimi ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile mazbatasını teslim aldı.

"ŞEFFAFLIĞIN KAZANABİLECEĞİNİ GÖSTERDİK"

Mazbatasını aldıktan sonra açıklamada bulunan Gürel, şunları söyledi:

"Bütün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güzel, çok olağanüstü bir başarısı var. Yalova da il bazında bu başarıya katkı sundu. Bu sadece CHP'nin başarısı değil, bütün partilerden demokratların, cumhuriyetçilerin, aydınların, ülkenin kötü gidişatından rahatsız olan bu adaletsiz ortamdan eşitliği, dayanışmayı yok sayan ortamdan rahatsız olan halkımızın kardeşçe tepkisinin sonucudur. Bu bağlamda Yalova halkı da bizleri sözcü olarak seçmiştir. Herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Hep beraber çok kaliteli bir seçim sürecini yönettik ve başardık. Bu mazbatayı emeği geçen milletvekilimize, il başkanımıza, parti yöneticilerimize, teşkilat üyelerimize ve partililerimize hediye ediyorum. Bu seçim daha önce haksız yere görevden uzaklaştırılan belediye başkanımızın, belediye başkan yardımcımızın ve diğer haksız yere cezalandırılan yöneticilerimizin de hukuk karşısında aklandılar ama şu anda toplum karşısında da hep beraber onları aklamış olduk. Bu süreci siyasi anlamda ahlaklı ve kaliteli geçirdiğimize inanıyorum. Normal seçimin ötesinde bir seçim bu. Gerçekten samimiyetin, dostluğun ve şeffaflığın seçimi kazanabileceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Yalova halkının adalete olan inancını test etmiş olduk. Aynı zamanda Yalova Belediye Başkanı'nı Yalova halkının seçeceğini bütün Türkiye'ye göstermiş olduk. Bundan sonra da hep beraber ortak bir akılla ve çabayla şeffaf bir şekilde sosyal belediyecilik projelerimiz öncelikle bir yönetim sergileyeceğiz. Yalova'mıza hayırlı olsun. Yalova kazanmıştır. İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Hep beraber Yalova'ya hayırlı hizmetler yapacağız."