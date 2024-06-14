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Yalova'da 287 okuldaki 56 bin 626 öğrenci karnelerini alarak tatile girdi.

Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende Vali Hülya Kaya, Belediye Başkanı Mehmet Gürel, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe öğrencilere karnelerini dağıttı.

Bahçede devam eden programda konuşan Vali Kaya, öğrencilere tatilde bol bol dinlenmelerini, eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

Bir eğitim ve öğretim yılının daha sonuna geldiklerini belirten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepiniz çok heyecanlı ve mutlusunuz. Biz de karne heyecanını sizlerle birlikte yaşıyoruz. Tabii bu sene mezun olan öğrencilerimiz var. Onlara da yeni dönemde eğitimlerinde başarılar diliyorum. Yaz tatilinde özellikle bol bol eğlenmenizi, kitap okumanızı ve ailenizle kaliteli zaman geçirmenizi istiyoruz. Çünkü bu eğitim ve öğretim yılında özellikle velilerimiz ve öğrencilerimiz çok yoruldular. Bu tatilde onların birlikte zaman geçirmeleri için bir fırsat. Özellikle Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Müftülüğümüzün yaz kursları var. Değerler eğitimi noktasında açılan bu yaz kurslarına da katılmanızı tavsiye ediyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de yaz döneminde gençlik kampları olacak, bunlara da katılmanızı istiyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Akmeşe ise 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlayacaklarını dile getirdi.

Çocukları yaşama hazırlayan, onları bilgi ve becerilerle donatarak eğiten öğretmenlere, okul yöneticilerine teşekkür eden Akmeşe, "Bugün bir karne töreni yapsak bile eğitim camiası için maraton bitmiyor. Hemen bayramdan sonra ilimizin farklı lokasyonlarında yaz okulları açacağız. Dolayısıyla da eğlenceli bir eğitim sürecine yaz döneminde de devam edeceğiz. Diğer yandan bir sonraki yaz sezonunun hazırlıklarına da vakit kaybetmeden başlayacak ve okullarımızı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına hazırlayacağız." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileriyle devam eden tören, okuldan mezun olan 4. sınıf öğrencilerinin okul bayrağı ve flamasını 1. sınıf öğrencilerine teslim etmesiyle sona erdi.