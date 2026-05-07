Yalova'da Cinayet Davası Tanığı Öldürüldü
Yalova'da Cinayet Davası Tanığı Öldürüldü

07.05.2026 18:39
Yalova'da cinayet davasında tanık Halis Turan, adliye önünde vurularak öldürüldü; 4 sanık tutuklandı.

YALOVA'da bir cinayet davasında tanık olarak adliyeye gelen Halis Turan'ın (40) öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 4 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianamede, kendilerini yakalamak isteyen polislere de ateş açan Ömer Aslan (31) ile ağabeyi Zübeyir Aslan (60) ve akrabaları Yusuf Aslan'ın (42) ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Mehmet Şah Aslan'ın (29) ise 20 yıla kadar hapsi istendi. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 26 Eylül 2025'te saat 10.00 sıralarında Yalova Adliyesi önünde meydana geldi. Halis Turan, Bursa'da bir süre önce arazi anlaşmazlığı sonucu Abdurrahman Aslan'ın öldürülmesi ile ilgili davanın duruşmasında, tanık olarak ifade vermek için Yalova Adliyesi'ne geldi. Bunu öğrenen öldürülen Abdurrahman Aslan'ın akrabası olan Ömer Aslan, Halis Turan'ı takip etti. Adliyeden sigara almak üzere dışarı çıkan Halis Turan, kendisini takip eden Ömer Aslan'ı görünce koşarak uzaklaşmak istedi. Aslan, kaçmak isteyen Halis Turan'ı bir süre kovaladıktan sonra yakalayıp tabancayla defalarca ateş ederek öldürdü. E.K.'nin (77) ise bacağından yaralandığı olayda kurşunlar, Yalova Adliyesi'nin giriş katındaki Başsavcılık Özel Kalemin camına da isabet etti. Kaçarken, kendisini yakalamak için havaya ateş açan polislere de ateş eden Aslan, ekipler tarafından Atatürk Enstitüsü Bahçesi'nde, saldırıda kullandığı tabancayla yakalandı. Olay sırasında yanında olan ve 16 AJD 592 plakalı otomobille kaçan ağabeyi Zübeyir Aslan Bursa'nın İznik ilçesinde, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen amcaları Ş.A. da Bursa'da gözaltına alındı.

AĞABEY-KARDEŞ TUTUKLANDI, AMCAYA ADLİ KONTROL

Ömer Aslan'ın ifadesinde, Bursa'da işlenen cinayetin ardından aralarında yaşanan husumet nedeniyle Halit Turan'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeleri alınan Ömer Aslan ile ağabeyi geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınan amca Ş.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAYLA BAĞLANTILI 2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Bursa'da gözaltına alınan ve Ömer Aslan ile Zübeyir Aslan'ın akrabası olduğu öğrenilen Yusuf Aslan ile Mehmet Şah Aslan da 'Cinayete yardım ve yataklık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HALİS TURAN'IN EVİNİN ÖNÜNDE KEŞİF YAPMIŞLAR

Soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan iddianamede, Yusuf Aslan ve Mehmet Şah Aslan'ın olay sabahı Halis Turan'ın evinin önünde keşif yapıp, Halis Turan'ın Yalova Adliyesi'ne gitmek üzere evden çıktığını Ömer-Zübeyir Aslan kardeşlere haber verdiği belirtildi. Olaydan bir gün önce de şüphelilerin saat 22.00 sıralarında Bursa'daki evlerinde buluştukları, Abddurahman Aslan'ın, Halis Turan'ın ailesine mensup kişilerce öldürülmesinden dolayı, ailesine ve kendisine karşı kin ve nefret duydukları, şüphelilerden Ömer Aslan'ın bu kinini ve Turan ailesinden bir kişiyi öldürmek istediğini sık sık çevresinde dile getirdiği kaydedilen iddianamede, cinayetin planlandığı ve bunun için de Turan'ın silahsız ve savunmasız şekilde girdiği adliyeden çıkış anının beklendiği ifade edildi.

'ŞÜPHELİLERİN EYLEMLERİ YARDIM ETMENİN ÖTESİNE GEÇTİ'

İddianamede Zübeyir Aslan'ın kardeşinin eylemi planladıkları şekilde gerçekleştirememe ihtimaline karşı, silah ve fişekleri hazır vaziyette araçta tuttuğu da belirtildi. Şüphelilerin eylemlerinin yardım etmenin ötesine geçtiği, Halis Turan'ın öldürülmesini birlikte tasarladıkları, bu nedenle de cinayette müşterek fail olduklarının değerlendirildiği de kaydedildi.

'BENDEN BİRİ ÖLDÜ ONDAN BİRİ ÖLDÜ'

Ayrıca iddianamede şüpheli Mehmet Şah Aslan'ın 6 Ocak 2026'da yaptığı telefon görüşmesinde "Benden biri öldü, ondan biri öldü. Sen birini öldürürsen biri de gelir seni öldürür. Yapacak bir şey yok, bu işler karşılıklı" dediği de yer aldı.

İddianamede, Ömer Aslan'ın 12 kez ateş ettiği bunlardan 5'inin Halis Turan'ın vücuduna isabet ettiği de belirtildi. Ömer Aslan hakkında 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silah veya mermi bulundurma, taşıma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, 'Silahla kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar, 'Kamu malına zarar verme' suçundan ise 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zübeyir Aslan'ın 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Yusuf Aslan'ın da 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mehmet Şah Aslan'ın ise 'Tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi talep edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan cinayetin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde, hayatını kaybeden Halis Turan'ın adliyeden dışarı çıktığı, bir süre sonra koşarak polis noktasına geri geldiği sırada Ömer Aslan'ın ateş ederek koştuğu ve yere düşen Turan'a defalarca ateş ettiği anlar yer aldı. Aslan'ın ateş ettikten sonra kaçarken, polis noktasından çıkan memurlara da ateş ettiği görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA

