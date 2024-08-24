Yalova'da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı - Son Dakika
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Yalova'da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

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Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişi, 25 yaşındaki Harun Kırmızı tarafından kurtarıldı. Kırmızı, daha önce de bir kişiyi boğulmak üzereyken kurtardığını söyledi.

24.08.2024 13:43
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Yalova'da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı

"Baktım kimse gitmedi. Ben de direk atladım. Arkasından sarıldım. Yoksa beni de boğardı"

YALOVA - Yalova Akasya Plajı açıklarında denizde boğulma tehlikesi geçiren şahıs, bölgede bulunan 25 yaşındaki Harun Kırmızı tarafından kurtarılmıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedilen kurtarılma anını anlatan Kırmızı, daha önce de yine bir kişiyi daha boğulmak üzereyken kurtardığı söyledi.

Geçtiğimiz gün, Akasya Plajı'nda denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Bu sırada Şiir Yolu üzerinde bulunan vatandaşlar gencin "imdat" diye bağırdığını duydu. O esnada tersanedeki işinden çıkarak sahile gezmeye gelen Harun Kırmızı da imdat seslerini duydu. Kırmızı, sonrasında hiç tereddüt etmeden üzerini çıkardı ve sonrasında denize atladı. Suda batıp çıkan gencin yanına ulaşan Kırmızı, daha sonra genci kayalıklardan kıyıya çıkardı.

"Baktım kimse gitmedi. Ben de direk atladım"

Yaşadığı olayı anlatan Harun Kırmızı, "Bankta arkadaşlarımla oturuyordum. İmdat sesi geldi. O sırada o tarafa yöneldik. Arkadaş boğuluyordu. Ben de direk atladım gittim ve kurtardım. Ben hiç düşünmeden atladım. Baktım kimse gitmedi. Ben de direk atladım. Arkasından sarıldım. Yoksa beni de boğardı" dedi.

Daha önce de bir kişiyi boğulmak üzereyken kurtardı

Gencin kurtarıldığı sırada kendinden geçtiği ve kısa sürede kendine geldiğini anlatan Kırmızı, "Teşekkür etti daha ben denizden çıkmadan gitti. Mutlu oldum. İnsan mutlu olmaz mı? Sonuçta bir can kurtarıyorsun. Yüzmeme güveniyorum. Böyle bir olay daha önce de başıma geldi İstanbul'da. Orada da bir kişiyi kurtarmıştım. Yine denizde birini boğulduğunu görürsem hiç düşünmeden atlarım" diye konuştu.

Yalova\'da denizde boğuma tehlikesi geçiren şahsı kurtaran genç o anları anlattı
Kaynak: İHA

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