Yalova'da Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Yalova'da Deprem Tatbikatı

Yalova\'da Deprem Tatbikatı

UMKE, Yalova'da deniz yoluyla hasta nakli için tatbikat yaptı; 500-750 hastanın tedavisi planlandı.

31.10.2024 11:55
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YALOVA'da Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından olası bir depremde hasta nakil ve müdahalesi için tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta, arabalı feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de kurulan çadırlarda aynı anda 500-750 hastayı tedavi ederek nakletmek üzere planlama yapıldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında, UMKE ekipleri tarafından Yalova'da, İDO Feribot İskelesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde 60 görevli tarafından 4 çadır hastane, 4 dakikada kuruldu. Tam teşekküllü hastaneleri aratmayan çadırlara ilk yardım ve müdahale malzemeleri yerleştirilirken, UMKE gönüllüleri tatbikatta çadırların feribota nasıl kurulması gerektiğinin de planını yaptı. Ekipler, feribot içerisine kurulan çadırlarda aynı anda toplamda 500 ile 750 hastayı tedavi ederek, nakletmek üzere plan oluşturdu. Feribot içerisine hem 10 çadır kurulumu için hem de 1 çadırdan ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini gerçekleştirmek için planlama yapıldı.

'750 HASTANIN TAHLİYESİNİ PLANLIORUZ'

Tatbikatın amacının, olası bir depremde, maksimum düzeyde yaralının sağlıklı bir şekilde tahliyesi olduğunu söyleyen Yalova İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Sorumlusu Mustafa Ülker, "Bu tatbikatı deniz vasıtasıyla gerçekleştirmek üzere plan var. Bu plan dahilinde, İDO'da bulunan bir arabalı vapurun içerisine, yaklaşık 500 vakayı aynı anda tedavi ederek, nakletmek üzere birtakım planlar yapıyoruz. Çadırlarımızın şekillerini ve son halini gerçekleştirerek bir plan oluşturacağız. Şu anki tatbikat, bu çadırların nasıl kurulacağına yönelik yapmış olduğumuz bir çalışma. Bu çadırları dikine mi yoksa yatay mı kurmamız bizim için, daha fazla hasta taşımamızı sağlayacak, bunu deneyerek planımıza dahil edeceğiz. Şu an yatay olarak tahliye çadırı kurduk. Birazdan dikey olarak da bunu tatbik edip, bakacağız. Maksadımız, 10 tane çadırı buraya sığdırmak. 1 çadırda da ortalama 48-50 hastanın sedyelerle tahliyesini sağlamaya çalışacağız. 250 tane de yeşil kodlu dediğimiz, yürüyebilen ama tahliyesi gereken hasta veya yaralıyı da yine üst taraftaki misafir alanında tahliye etmeyi planlıyoruz. Ortalama 500 ile 750 hastanın tahliyesini planlıyoruz."

'KURULUMU 4 DAKİKA İÇİNDE YAPIYORUZ'

Yalova İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Dr. Eyyüp Altınkıran da olası bir depremde, kentin uzun bir sahil bandına sahip olmasının, deniz yoluyla tahliye için avantaj oluşturacağına dikkat çekerek, "İlimizin coğrafi konumu olarak, uzun bir sahil bandına sahip olması sebebiyle, bunu bir avantaja çevirerek, sahilden deniz yoluyla hasta naklini gerçekleştirmek üzere İDO ve Liman Başkanlığı'yla beraber, deniz otobüslerinde çadır hastanelerimizi kurarak, buralardan hasta nakillerini gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yapmaktayız. Toplamda 8 ekibimiz, 60 personelimizle beraber bu tatbikatı icra ediyoruz. İlimizde de 70'in üzerinde UMKE gönüllümüz mevcut. Elimizdeki seyyar hastanelerimizin kurulumunu 4 dakika içinde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu hastanelerimiz tam teşekküllü hastanelerde bulunan, teknik donanıma sahip. Her türlü tedaviyi burada gerçekleştirebilmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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