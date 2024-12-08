Yalova'da Kaçak Çocuk Katili Yakalandı

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Yalova'da bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli, Eskişehir yakınlarında gözaltına alındı.

Mustafakemalpaşa Mahallesi Cem Sokak'ta ikamet eden Ramazan Elkıtay'ı (57), dün evinin önünde silahla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli K.B'nin (17) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri Eskişehir yönüne gittiğini belirlenen şüpheli K.B'nin kullandığı aracı, Ankara- Bursa kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova'ya gönderileceği belirtildi.

Evinin önünde silahlı saldırı sonucu yaralanan Ramazan Elkıtay, sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı.